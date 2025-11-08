Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία και Έσε κόντρα στην Κηφισιά - Real.gr

Quantcast
Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία και Έσε κόντρα στην Κηφισιά
Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία και Έσε κόντρα στην Κηφισιά

14:02, 08/11/2025
Ολυμπιακός: Χωρίς Γκαρθία και Έσε κόντρα στην Κηφισιά

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή των εθνικών ομάδων.

Οι ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την αποστολή τους για το ματς με την Κηφισιά (09/11, 15:00) στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Super League, από την οποία απουσιάζουν οι Ντάνι Γκαρθία και Σαντιάγο Έσε.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα έχει 23 παίκτες στη διάθεσή του για την αναμέτρηση της Νίκαιας.

Θυμίζουμε ότι ο Γκουστάβο Μάνσα δέχθηκε κόκκινη στον αγώνα με τον Άρη στο “Γ. Καραϊσκάκης” και ως εκ τούτου είναι φυσιολογικά εκτός αποστολής.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Τερματοφύλακες: Πασχαλάκης, Τζολάκης

Αμυντικοί: Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Ροντινέι, Κοστίνια, Μπρούνο

Μέσοι: Νασιμέντο, Μαρτίνς, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Λιατσικούρας, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζίτζι

Επιθετικοί: Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι

 

 

 

