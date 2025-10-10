Ολυμπιακός: Δεν παίζει με Ντουμπάι BC ο Φουρνιέ - Real.gr

Quantcast
Ολυμπιακός: Δεν παίζει με Ντουμπάι BC ο Φουρνιέ
Ολυμπιακός: Δεν παίζει με Ντουμπάι BC ο Φουρνιέ

14:45, 10/10/2025
14:45, 10/10/2025

Ολυμπιακός: Δεν παίζει με Ντουμπάι BC ο Φουρνιέ

Συνεχίζει να μετρά απουσίες για την αποψινή του πρεμιέρα στο ΣΕΦ για την 3η αγωνιστική της Euroleague ο Ολυμπιακός.

Όπως έγινε γνωστό, ο Γιώργος Μπαρτζώκας θα στερηθεί οριστικά τις υπηρεσίες του Εβάν Φουρνιέ στο σημερινό παιχνίδι των ερυθρόλευκων.

Ο Γάλλος γκαρντ/φόργουορντ αντιμετώπιζε πρόβλημα με ενοχλήσεις στον αστράγαλο, τις οποίες τελικά δεν ξεπέρασε, με αποτέλεσμα τεθεί οριστικά νοκ άουτ και να κάνει αγώνα δρόμου για το κυριακάτικο ντέρμπι της GBL με αντίπαλο τον Παναθηναϊκό.

Θυμίζουμε ότι πέραν του Εβάν Φουρνιέ, ο Ολυμπιακός θα παραταχθεί απέναντι στην Ντουμπάι BC χωρίς τους Τόμας Γουόκαπ, Κίναν Έβανς και Σακίλ ΜακΚίσικ που επίσης ταλαιπωρούνται από προβλήματα τραυματισμών.

Πηγή: Filathlos.gr

