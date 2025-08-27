Ολυμπιακός: Δεν προχωράει η μεταγραφή του Μανέ - Real.gr

Ανατροπή της τελευταίας στιγμής προέκυψε στην υπόθεση του Αμπντουλί Μανέ για τον Ολυμπιακό.

Ο 21χρονος επιθετικός ήρθε χθες για να οριστικοποιήσει την μεταγραφή του από την Μιάλμπι στους ερυθρόλευκους, αλλά τελικά δεν θα γίνει.

Στον Ολυμπιακό αποφάσισαν να μην προχωρήσουν στην απόκτηση του Μανέ, καθώς στις ιατρικές εξετάσεις εντοπίστηκε ένα ζήτημα, που μελλοντικά μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.

Αυτή την στιγμή ο παίκτης είναι καλά και μπορεί να αγωνιστεί, αλλά οι Πειραιώτες δεν ήθελαν να δεσμευτούν για τα επόμενα χρόνια, καθώς θα υπέγραφε συμβόλαιο έως το 2030, με έναν παίκτη που δυνητικά θα παρουσιάσει πρόβλημα.

Έτσι η μεταγραφή οδηγείται σε ναυάγιο και ο Ολυμπιακός θα αναζητήσει άλλη λύση για την επίθεση.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr