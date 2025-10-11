Ολυμπιακός: «Δένει» Ελ Κααμπί έως το 2028 - Real.gr

Ο φάκελος ανανεώσεων έχει ανοίξει για τα καλά στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει συμφωνήσει για νέο συμβόλαιο με τον Κοστίνια, ενώ βρίσκεται σε συζητήσεις για επέκταση της συνεργασίας με τον Τσικίνιο. Η πιο… φλέγουσα υπόθεση είναι αυτή του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Το συμβόλαιο του Μαροκινού φορ λήγει το καλοκαίρι και στον Πειραιά δεν θέλουν ούτε να σκέφτονται ότι θα τον χάσουν.

Ο Ελ Κααμπί ήρθε στον Ολυμπιακό χωρίς τυμπανοκρουσίες, αλλά κατάφερε να γίνει ο πιο… φονικός φορ στην ιστορία της ομάδας, κατακτώντας το Conference League και το νταμπλ.

Οι επαφές με την πλευρά του παίκτη έχουν ξεκινήσει και ο 32χρονος επιθετικός αναμένεται να υπογράψει συμβόλαιο έως το 2028.

Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να ολοκληρωθούν άμεσα, με τον Ελ Κααμπί να είναι απόλυτα ευχαριστημένος από τη ζωή του στην Ελλάδα και την πορεία του στον Ολυμπιακό.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr