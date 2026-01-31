Ολυμπιακός: Εκτός αποστολής ο Ελ Κααμπί - Real.gr

Εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για το ντέρμπι με την ΑΕΚ έμεινε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΚ (1/2, 21:00), στην Allwyn Arena, στο ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Superleague και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε τους 23 ποδοσφαιριστές που θα είναι στην αποστολή.

Σε αυτή θα είναι μέσα το νέο μεταγραφικό απόκτημα των Πειραιωτών, ο Αντρέ Λουίς, ενώ αντίθετα εκτός έμειναν ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί και ο Λορέντσο Πιρόλα.