Ολυμπιακός: «Ελ Καάμπι, ο "εκτελεστής" του Μεντιλίμπαρ» - Real.gr

Αφιέρωμα στον Μαροκινό άσο των «ερυθρολεύκων» έκανε η ισπανική Marca με αφορμή το γκολ που σημείωσε στην πρεμιέρα του Μαρόκο στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής.

«Ελ Καάμπι, ο “εκτελεστής” του Μεντιλίμπαρ». Είναι ο τίτλος-νέας-αναφοράς στην ιστοσελίδα της ισπανικής εφημερίδας «Marca», με αφορμή το εντυπωσιακό γκολ-με ανάποδο ψαλιδάκι- που σημείωσε ο Μαροκινός διεθνής επιθετικός του Ολυμπιακού, στη χθεσινή νίκη (2-0) του Μαρόκου επί των Κομόρων.

«Ο τίτλος του Conference League που κατέκτησε ο Ολυμπιακός το 2024 υπό τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε ως μεγάλο ήρωα τον τότε άγνωστο Αγιούμπ Ελ Καάμπι (Καζαμπλάνκα, 1993).

Χρόνια αργότερα, πολύ πιο ευρέως αναγνωρισμένος, σκόραρε για το Μαρόκο στον εναρκτήριο αγώνα του Κυπέλλου Εθνών Αφρικής του 2025 εναντίον των Κομορών, ένα γκολ που πιθανότατα θα καταλήξει να είναι το καλύτερο του τουρνουά… και ίσως στην ιστορία της διοργάνωσης», σημειώνει.

Και συνεχίζει:

«Μετά από θητείες σε ομάδες όπως η RAC Καζαμπλάνκα (Μαρόκο), η RS Μπερκάνε (Μαρόκο), η Χεμπέϊ FC (Κίνα), η Ουιντάντ Καζαμπλάνκα (Μαρόκο), η Χατάισπορ (Τουρκία) και η Αλ Σαντ (Κατάρ), μόνο όταν εντάχθηκε στον Ολυμπιακό ως ελεύθερος παίκτης το 2023, ο Ελ Κααμπί, ήδη στα τριάντα του, καθιερώθηκε πραγματικά ως επιθετικός που, τουλάχιστον, ήταν στο ραντάρ.

Αυτό ισχύει ιδιαίτερα μετά την ανάδειξή του ως ο πρώτος σκόρερ σε αυτό το Conference League με 11 γκολ… συμπεριλαμβανομένου του νικητήριου γκολ εναντίον της Φιορεντίνα στον τελικό.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ο Ελ Κααμπίi δεν έχει σταματήσει να σκοράρει γκολ για τον Ολυμπιακό, αγώνα με τον αγώνα. Αυτή τη σεζόν, έχει ήδη 14 σε όλες τις διοργανώσεις, και από τότε που έφτασε στον Πειραιά, έχει πανηγυρίσει συνολικά 75 γκολ σε μόλις 116 εμφανίσεις.

Αυτοί οι αριθμοί, σε διάστημα δυόμισι σεζόν, του επέτρεψαν να μπει στους 10 κορυφαίους

σκόρερ όλων των εποχών στην ιστορία της ελληνικής ομάδας. Πρόσφατα ξεπέρασε τους Τσαλουχίδη (73) και Ίβιτς (73)… και δεν θα ήταν έκπληξη αν ξεπέρασε τους Μήτρογλου (82) και Γιαννακόπουλο (87) πριν τελειώσει η σεζόν».

Όμως αυτό που σημειώνει χαρακτηριστικά είναι ότι «τα 62 από αυτά τα 75 γκολ έχουν σημειωθεί με τον Μεντιλίμπαρ ως προπονητή του Ολυμπιακού. Μάλιστα, ο Ελ Καάμπι είναι, με σημαντική διαφορά, ο παίκτης που έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ υπό τον Μεντιλίμπαρ σε όλη την καριέρα του. Οι Χοσέμπα Γιορέντε (48), Σέρχι Ένριχ (39), Κίκε Γκαρθία (37) και Σαρλς (32) είναι τώρα πίσω του».

Και ολοκληρώνει:

«Στα 32 του, ο Αιούμπ Ελ Καμπί έκανε μια μεγαλοπρεπή είσοδο, σκοράροντας το πρώτο του γκολ σε ένα μεγάλο διεθνές τουρνουά με τους «Atlas Lions». Το 30ό του γκολ, παρεμπιπτόντως, σε 61 διεθνείς εμφανίσεις. Είναι μια μηχανή σκοραρίσματος».