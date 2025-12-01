Ολυμπιακός: «Έπιασε» τον Μασούρα ο Ελ Κααμπί, ισοφάρισε και Καραπιάλη - Real.gr

Ακόμα μία αγωνιστική, ακόμα ένα γκολ για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Μαροκινός φορ πέτυχε χθες στο Αγρίνιο το γκολ της νίκης των ερυθρόλευκων, φτάνοντας τα 45 στη Super League. Έτσι, έφτασε τον Γιώργο Μασούρα στην 22η θέση των σκόρερ των Πειραιωτών στο πρωτάθλημα.

Πλέον, χρειάζεται μόλις τέσσερα ακόμη γκολ για να ανέβει στην 20ή θέση, όπου βρίσκονται οι Όλεγκ Προτάσοφ και Πέτρος Καραβίτης.

Συνολικά ο Ελ Κααμπί έφτασε τα 72 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις και ανέβηκε στην 21η θέση της ερυθρόλευκης ιστορίας, «πιάνοντας» τον Βασίλη Καραπιάλη.

Μπροστά του βρίσκεται ο Κώστας Πολυχρονίου με 74 γκολ, στόχος που δείχνει πλέον απολύτως εφικτός.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr