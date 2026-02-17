Ολυμπιακός: Ετοιμάζει αλλαγές ο Μεντιλίμπαρ για Λεβερκούζεν - Real.gr

Η προεδρική επίσκεψη του Βαγγέλη Μαρινάκη στον Ρέντη και η ομιλία σε παίκτες και τεχνική ηγεσία του Ολυμπιακού έβαλε τα πράγματα στη σωστή τους βάση.

Τώρα οι ερυθρόλευκοι καλούνται να βγάλουν αντίδραση στο παιχνίδι της Τετάρτης (18/2, 22:00) με τη Λεβερκούζεν για την ενδιάμεση φάση του Champions League. Στόχος είναι η νίκη, γνωρίζοντας καλά τα δυνατά και τα αδύναμα σημεία των “ασπιρίνων”.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα κατασταλάξει στα πλάνα του για την ενδεκάδα στη σημερινή προπόνηση, αλλά σίγουρα αναμένονται αλλαγές σε σχέση με το σχήμα που παρέταξε στη Λιβαδειά.

Αρχικά, επιστρέφει ο Πιρόλα, ο οποίος λόγω της τροπής που πήρε το ματς του Σαββάτου, δεν μπόρεσε να πάρει κάποια αγωνιστικά λεπτά. Όμως, είναι 100% έτοιμος και ο Βάσκος τεχνικός τον υπολογίζει ως βασικό. Θέση στο αρχικό σχήμα θα πάρει και ο Ορτέγκα αντί του Μπρούνο.

Στη μεσαία γραμμή αναμένεται να αγωνιστεί το δίδυμο Έσε, Σιπιόνι, ενώ δεξιά ίσως επιλέξει πάλι το δίδυμο Κοστίνια-Ροντινέι. Ωστόσο, ο Ποντένσε είναι πιο “φρέσκος”, ο Ζέλσον είναι σε καλή κατάσταση, ενώ και ο Αντρέ Λουίς δείχνει πως μπορεί να βοηθήσει άμεσα.

Για την κορυφή της επίθεσης προβάδισμα έχει ο Ταρέμι, ο οποίος πήρε τις ανάσες του και δείχνει σε καλύτερη φόρμα σε σχέση με τον Ελ Κααμπί.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr