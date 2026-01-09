Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Tότε ορίστηκε η ημερομηνία της αναμέτρησης - Real.gr

Η EuroLeague Basketball όρισε την ημερομηνία της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, που είχε αναβληθεί.
Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου και ώρα 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
Θυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην Αττική στην αρχικά ορισθείσα ημερομηνία.
🗓️ Η εξ’ αναβολής αναμέτρηση της 14ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας με τη Φενέρμπαχτσε προγραμματίστηκε για τις 17 Μαρτίου (21:15).
Ο αγώνας είχε αναβληθεί κατόπιν απόφασης του Αναπληρωτή Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Ιωάννη Βρούτση, έπειτα από σχετική ενημέρωση… pic.twitter.com/Lznkny3Aom
— Olympiacos B.C. (@Olympiacos_BC) January 9, 2026