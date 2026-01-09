Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε: Tότε ορίστηκε η ημερομηνία της αναμέτρησης - Real.gr

Η EuroLeague Basketball όρισε την ημερομηνία της αναμέτρησης Ολυμπιακός-Φενέρμπαχτσε, που είχε αναβληθεί.

Συγκεκριμένα, το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί στις 17 Μαρτίου και ώρα 21:15 στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Θυμίζουμε ότι ο αγώνας είχε αναβληθεί, λόγω των καιρικών φαινομένων που επικρατούσαν στην Αττική στην αρχικά ορισθείσα ημερομηνία.