Ολυμπιακός για Λανουά, ΚΕΔ και ΕΠΟ: «Ας φροντίσουν να φέρουν ελίτ διαιτητή για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ» - Real.gr

Η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία μετά το τέλος των ματς σε «Κλεάνθης Βικελίδης» και ΟΑΚΑ. «Αν δεν έχουν την ικανότητα να βρουν ελίτ διαιτητή, ας αναβάλουν τον αγώνα μέχρι να βρουν».

Αναλυτικά η τοποθέτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για τη διαιτησία:

«Μετά τα αδιανόητα από τον Ινδό με νορβηγικό διαβατήριο που ανακάλυψε ο Λανουά για να διευθύνει το παιχνίδι της αγωνιστικής και τα όσα τραγελαφικά είδαμε στο άλλο βραδινό ματς από τον Έλληνα διαιτητή Κατοίκο, ακούμε ότι ετοιμάζεται ο «αρχιδιαιτητής» να ορίσει στο κρίσιμο παιχνίδι μας για το Κύπελλο την Τετάρτη Έλληνα διαιτητή, παραβιάζοντας την συμφωνία των Big4 για τη διαιτησία από ξένους στα μεταξύ τους παιχνίδια! Προφανώς θα είναι μια ακόμα πρόκληση από τον Λανουά και την ΕΠΟ. Ας φροντίσουν ΚΕΔ και ΕΠΟ να έρθει ελίτ διαιτητής, όπως αρμόζει σε τέτοιο αγώνα και να κρατήσουν τα πειράματα για

