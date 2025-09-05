Ολυμπιακός: Γιατί έμεινε εκτός ευρωπαϊκής λίστας ο Καμπελά - Άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Ταρέμι - Real.gr

Όπως έχει ήδη καταγραφεί, η λίστα του Ολυμπιακού για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις αποκάλυψε δύο μεταγραφές που δεν θα περιλαμβάνονται σε αυτήν (Μάνσα και Καμπελά), ενώ εκτός έμεινε και ο Γιαζίτζι από τους μεσοεπιθετικούς.

Ένας βασικός λόγος για την αποκοπή του Γάλλου μεσοεπιθετικού ήταν η επιθυμία του Μεντιλίμπαρ να έχει υπεροπλία στους χαφ για τη λίστα.

Ο Βάσκος τεχνικός γνωρίζει καλά ότι ο άξονας της ομάδας του θα αντιμετωπίσει μεγάλες δυσκολίες σε επίπεδο League Phase του Champions League, γι’ αυτό και οι επιλογές του στα χαφ περιορίστηκαν σε Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτη (λίστα Β’ Ακαδημία) και Λιατσικούρα (λίστα Β’ Ακαδημία). Στο σύνολο πρόκειται για επτά παίκτες, εκ των οποίων οι πέντε για τη λίστα Α’.

Η απόφαση αυτή φαίνεται πως στεναχώρησε τον Μεντιλίμπαρ, καθώς αναγνώριζε την προσπάθεια και τον επαγγελματισμό του Καμπελά και κατανοεί πως τέτοιοι παίκτες ζουν για τέτοιου είδους παιχνίδια. Αντίθετα, οι αποφάσεις να μείνουν εκτός οι Μάνσα και Γιαζίτζι (ενώ στην Τουρκία συνεχίζονται τα σενάρια για πιθανή μεταγραφή του Τούρκου) ήταν σαφώς πιο εύκολες για τον Βάσκο προπονητή.

Η λίστα του Ολυμπιακού ανά θέσεις:

Γκολκίπερ: Τζολάκης, Πασχαλάκης και 3ος γκολκίπερ από τη λίστα Β’

Στόπερ: Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Ρέτσος, Πιρόλα

Ακραία μπακ: Ροντινέι, Κοστίνια, Ορτέγα, Μπρούνο Ονιεμαέτσι

Μέσοι: Έσε, Γκαρθία, Ντιόγκο Νασιμέντο, Τσικίνιο, Σιπιόνι, Μουζακίτης (λίστα Β’ Ακαδημία), Λιατσικούρας (λίστα Β’ Ακαδημία)

Εξτρέμ: Ποντένσε, Ζέλσον Μαρτίνς, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (λίστα Β’ Ακαδημία)

Στράικερ: Ελ Καμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ ο Ταρέμι

Ο Μεχντί Ταρέμι είναι έτοιμος να τεθεί άμεσα στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, μετά την ολοκλήρωση των υποχρεώσεών του με την εθνική ομάδα του Ιράν. Ο 33χρονος επιθετικός είχε πραγματοποιήσει σύντομο ταξίδι στην Αθήνα την περασμένη Κυριακή για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στους «ερυθρόλευκους» και στη συνέχεια επέστρεψε στην εθνική του.

Στο παιχνίδι με την Ινδία πέτυχε ένα γκολ στα 18 λεπτά που αγωνίστηκε στη νίκη του Ιράν με 3-0, ενώ χθες αγωνίστηκε για ένα ημίχρονο κόντρα στο Τατζικιστάν, με το ματς να λήγει 2-2.

Πλέον, ο Ταρέμι θα έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση και θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ, καθώς βρίσκεται σε καλή φυσική κατάσταση. Εξάλλου, συμμετείχε κανονικά στην προετοιμασία με την Ίντερ, έστω κι αν βρισκόταν εκτός πλάνων.

Στον Ολυμπιακό θα αξιολογήσουν την κατάστασή του και θα τον εντάξουν στα αγωνιστικά τους σχέδια, καθώς το επόμενο διάστημα υπάρχουν πολλές και απαιτητικές υποχρεώσεις, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο Champions League.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr