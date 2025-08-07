Quantcast
Ολυμπιακός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν - Real.gr
real player

Ολυμπιακός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν

21:25, 07/08/2025
Ολυμπιακός: Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν

Γλίτωσε τα χειρότερα ο Ζουλιάν Μπιανκόν, ο οποίος τραυματίστηκε στο γόνατο στη σημερινή (7/8) προπόνηση του Ολυμπιακού επί ολλανδικού εδάφους. Ο Γάλλος αμυντικός αποχώρησε με πρόβλημα στο δεξί γόνατο, στο οποίο είχε χειρουργηθεί για πρόσθιο χιαστό το 2022, και υποβλήθηκε σε μαγνητική, τα αποτελέσματα της οποίας επιβεβαίωσαν την πρώτη εκτίμηση του γιατρού των «ερυθρολεύκων», Χρήστου Θέου, ότι δεν υπήρχε πρόβλημα στους συνδέσμους.

Μετά την εξέλιξη αυτή, ο 25χρονος σέντερ μπακ, ο οποίος δεν χρειάζεται να ξαπλώσει στο χειρουργικό τραπέζι, θα ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα και φυσιοθεραπείες για τουλάχιστον 48 ώρες και στη συνέχεια θα αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved