Ολυμπιακός: Η απίστευτη συχνότητα με την οποία σκοράρει ο Ταρέμι – Τα εκπληκτικά στατιστικά του Ιρανού φορ - Real.gr

Με το… πόδι στο γκάζι επέστρεψε ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη Super League, καθώς επικράτησε 3-0 του Ατρόμητου και πλέον στρέφει την προσοχή του στην αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης που ακολουθεί για τη League Phase του Champions League.

O Μεχντί Ταρέμι ήρθε από τον πάγκο στο 67′ και σκόραρε δις για τους «ερυθρόλευκους», κάτι που πιστοποίησε εκ νέου τη μεγάλη του κλάση και το ένστικτο του σκόρερ που διαθέτει.

Ο Ιρανός φορ έφτασε τα έξι προσωπικά τέρματα στο φετινό πρωτάθλημα και αν απομονώσουμε τη συχνότητα με την οποία βρίσκει δίχτυα, προκύπτει ένα εντυπωσιακό εύρημα.

Στα επτά ματς των Πειραιωτών που αγωνίστηκε έπαιξε 238′ – μαζί με τις καθυστερήσεις – και αυτόματα το συγκεκριμένο νούμερο «μεταφράζεται» πως βρίσκει δίχτυα κάθε 39,5′! Δηλαδή τουλάχιστον μία φορά ανά «γεμάτο» ημίχρονο που παίζει.

Με τους Περιστεριώτες ήταν μέσα στις τέσσερις γραμμές 27′ και σκόραρε δις, ενώ με τον Πανσερραϊκό που έπαιξε για 26′ κατάφερε κάτι ανάλογο.

Την ίδια στιγμή στα 75′ που αγωνίστηκε κόντρα στον Άρη σημείωσε ένα γκολ, όπως και στα 69′ που αντιμετώπισε την ΑΕΚ. Στα μόνα παιχνίδια που δεν… κούνησε πλεκτό ήταν με ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, Λεβαδειακό όπου και έπαιξε για 19′, 17′ και 5′ αντίστοιχα.

Την ίδια στιγμή στη Λεωφόρο ναι μεν δεν έβαλε γκολ «έφτιαξε» όμως εκείνο του Αγιούμπ Ελ Κααμπί που διαμόρφωσε το μετέπειτα τελικό 1-1, άρα αν υπολογίσουμε και την ασίστ του στο ντέρμπι των «αιωνίων», τότε είναι άμεσα μέσα σε κάποιο γκολ του Ολυμπιακού κάθε 34′!

Το κερασάκι στην τούρτα; Το έξι του τέρματα είναι «προϊόν» μόλις εννέα τελικών που έχει επιχειρήσει!

Ο Μεχντί Ταρέμι στη φετινή Stoiximan Super League



Αγώνες: 7

Λεπτά: 238′

Γκολ: 6

Γκολ/Λεπτά: 1/39,5′

Ασίστ: 1

Γκολ+Ασίστ/Λεπτά: 1/34′

ΠΗΓΗ: filathlos.gr