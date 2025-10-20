Ολυμπιακός: Η αποστολή για Μπαρτσελόνα και το πλάνο του Μεντιλίμπαρ - ΦΩΤΟ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Τρίτη (21/10, 19:45) την Μπαρτσελόνα στο Μοντζουίκ στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε τη Δευτέρα για τη Βαρκελώνη και το πρωί ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των ερυθρολεύκων, από την οποία απουσιάζει ο Ροντινέι, ο οποίος δεν κατάφερε να ξεπεράσει το πρόβλημα τραυματισμού του. Αντίθετα, ο Στρεφέτσα, που έλειψε στο ματς με την ΑΕΛ, συμπεριλήφθηκε κανονικά και επιστρέφει έτσι στα πλάνα του Βάσκου τεχνικού.

Σε σύγκριση με το τελευταίο παιχνίδι πρωταθλήματος, επιστρέφει ασφαλώς και ο Ταρέμι, που είχε μείνει εκτός από τον Μεντιλίμπαρ για λόγους ξεκούρασης. Επανέρχεται επίσης ο Πνευμονίδης.

Από την άλλη, έμειναν εκτός ο Γιαζίτζι και ο Καμπελά, καθώς δεν βρίσκονται στην ερυθρόλευκη ευρωπαϊκή λίστα.

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Ζέλσον Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.

Σε ό,τι αφορά το σχέδιο του Μεντιλίμπαρ για να αντιμετωπίσει τους Καταλανούς, μέρος αυτού φανερώθηκε στη Λάρισα, καθώς άφησε στον πάγκο τους Πιρόλα, Γκαρθία και Ζέλσον, οι οποίοι αναμένεται να ξεκινήσουν αύριο το απόγευμα στο «Μονζουίκ».

Συγκεκριμένα, κάτω από τα δοκάρια θα καθίσει ο Τζολάκης, ο οποίος μπροστά του – από δεξιά προς αριστερά – θα έχει τον Κοστίνια, τον επανακάμψαντα Ρέτσο, τον Πιρόλα και τον Ορτέγα.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής θα είναι ο Γκαρθία, δίπλα στον Έσε, ενώ στα πλάγια θα είναι ο Ποντένσε με τον Ζέλσον και ο Τσικίνιο θα είναι στον γνωστό του ρόλο πίσω από τον Ελ Κααμπί.

Υπάρχει, όμως, ένα ενδεχόμενο να γίνει η έκπληξη με τον Σιπιόνι, ο οποίος αν δεν ξεκινήσει απέναντι στην Μπαρτσελόνα, τότε θα πάρει φανέλα βασικού στο επόμενο ντέρμπι με την ΑΕΚ στο Καραϊσκάκη.

