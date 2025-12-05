Ολυμπιακός: Η παρουσία Φορτούνη στου Ρέντη και οι πιθανότητες επιστροφής στο λιμάνι - Real.gr

Ο Κώστας Φορτούνης εκμεταλλεύτηκε τη διακοπή στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και επισκέφτηκε την Ελλάδα.

Ο 33χρονος μέσος πήγε στην προπόνηση του Ολυμπιακού στου Ρέντη χθες και τα είπε με τους παλιούς του συμπαίκτες, αλλά και τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Η κίνηση αυτή του Φορτούνη λέει πολλά για το μέλλον. Το συμβόλαιό του με την Αλ Καλίτζ λήγει το καλοκαίρι και οι πιθανότητες να επιστρέψει στο λιμάνι για να κλείσει την καριέρα του με τα ερυθρόλευκα είναι πολλές.

Άλλωστε, ο πρώην διεθνής μέσος έφυγε ως φίλος από τον Ολυμπιακό το καλοκαίρι του 2024 και παραμένει σε πολύ καλή κατάσταση. Σε 9 εμφανίσεις φέτος στο πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας έχει 4 γκολ και 9 ασίστ, δείχνοντας πως είναι σε υψηλό επίπεδο.

Υπενθυμίζεται πως ο Φορτούνης έπαιξε στον Ολυμπιακό από το 2014 μέχρι το 2024, κατακτώντας 6 πρωταθλήματα και 2 Κύπελλα, ενώ ήταν και ο αρχηγός της ομάδας στην κατάκτηση του Conference League. Συνολικά με τα ερυθρόλευκα σε 343 εμφανίσεις έχει 94 γκολ και 106 ασίστ.

