Ολυμπιακός και Μεντιλίμπαρ ετοιμάζονται να υπογράψουν νέο συμβόλαιο - Real.gr

Με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ο Ολυμπιακός έχει βρει τον προπονητή που του ταιριάζει απόλυτα και γι’ αυτό είναι θέμα χρόνου η ανανέωση της συνεργασίας τους.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν συνηθίζει να κάνει πολυετή συμβόλαια, με τους ερυθρόλευκους πάντως να θέλουν να τον κρατήσουν για χρόνια.

Η παρούσα συμφωνία του Μεντιλίμπαρ λήγει το προσεχές καλοκαίρι και δεν υπάρχει καν θέμα για το αν θα γίνει επέκταση της συνεργασίας, αλλά κυρίως το πότε θα πέσουν οι υπογραφές.

Η συζήτηση του έμπειρου προπονητή με τον Βαγγέλη Μαρινάκη αναμένεται το προσεχές διάστημα, με τις σχέσεις των δύο ανδρών να είναι άριστες.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr