Ολυμπιακός - Λεβερκούζεν 0-2: Οι «ασπιρίνες» λύγισαν τους ερυθρόλευκους με δύο γκολ σε 3 λεπτά - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν επικράτησε 2-0 του Ολυμπιακού στο Φάληρο, στον πρώτο αγώνα των πλέι οφ του Champions League, και απέκτησε σαφές προβάδισμα για την πρόκριση στους "16".

Στο κατάμεστο “Γ. Καραϊσκάκης”, ο Ολυμπιακός πάλεψε, δημιούργησε ευκαιρίες και είχε πρωταγωνιστή τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, όμως η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα της Μπάγερ Λεβερκούζεν το βράδυ της 18ης Φεβρουαρίου έκαναν τη διαφορά. Οι Γερμανοί εκμεταλλεύτηκαν τις στιγμές τους στο δεύτερο ημίχρονο, έφυγαν με τη νίκη (0-2) από το Φάληρο και έβαλαν ισχυρές βάσεις πρόκρισης στους “16” του UEFA Champions League, ενόψει της ρεβάνς στη Γερμανία.

Ο Ολυμπιακός μπήκε πιο δυνατά και μόλις στο 5ο λεπτό απείλησε, όταν ο Τζολάκης έκανε βαθιά μπαλιά, ο Ελ Κααμπί έσπασε με το κεφάλι στον Ταρέμι, όμως το σουτ του Ιρανού πέρασε άουτ. Η απάντηση της Μπάγερ Λεβερκούζεν ήρθε στο 16′, με τον Τζολάκη να πραγματοποιεί σπουδαία επέμβαση σε πλασέ του Σικ από τη μικρή περιοχή. Στο 17′ ο Ποκού βρέθηκε σε καλή θέση, αλλά το σουτ του πέρασε δίπλα από το αριστερό δοκάρι.

Στο 19′ οι Πειραιώτες δεν εκμεταλλεύτηκαν λάθος των Γερμανών, με το σουτ του Ελ Κααμπί να κοντράρει και τον Ποντένσε να κόβεται στη συνέχεια της φάσης. Στο 25′ ο Μαρτίνς επιχείρησε εντυπωσιακό σουτ από μακρινή απόσταση, όμως ο Μπλάσβιτς απομάκρυνε σε κόρνερ.

Η Λεβερκούζεν συνέχισε να πιέζει και στο 29′ ο Σικ εκτέλεσε στην κίνηση, με τον Τζολάκη να κάνει εξαιρετική επέμβαση με το ένα χέρι πριν η μπάλα βρει και στο οριζόντιο δοκάρι. Στο 31′ ο Ποκού βγήκε τετ-α-τετ, αλλά αστόχησε από πλεονεκτική θέση.

Στο 45′ ο Ολυμπιακός βρήκε δίχτυα με γυριστή κεφαλιά του Ελ Κααμπί μετά από εκτέλεση φάουλ του Ροντινέι, όμως το γκολ ακυρώθηκε, καθώς η μπάλα βρήκε ελάχιστα στην πλάτη του εκτεθειμένου Ταρέμι πριν καταλήξει στα δίχτυα.

Έτσι, οι δύο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλες 0-0, σε ένα πρώτο μέρος με υψηλό τέμπο, πολλές φάσεις και πρωταγωνιστή τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια των “ερυθρόλευκων”.

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ολυμπιακό να μπαίνει επιθετικά και να αγγίζει το γκολ. Ο Μαρτίνς πήρε την μπάλα λίγο κάτω από το κέντρο, έκανε εντυπωσιακή κούρσα και σούταρε έξω από την περιοχή, με την μπάλα να περνά λίγο πάνω από τα δοκάρια του Μπλάσβιτς στο 47′.

Στο 53′ οι “ερυθρόλευκοι” έχασαν τεράστια ευκαιρία. Ο Μουζακίτης εκτέλεσε φάουλ και βρήκε τον Μπιανκόν στο ύψος της μικρής περιοχής, όμως ο Γάλλος δεν έπιασε σωστά την κεφαλιά και η μπάλα δεν κατέληξε στην εστία.

Η Μπάγερ Λεβερκούζεν προειδοποίησε στο 57′, όταν ο Γκριμάλντο δοκίμασε το πόδι του εκτός περιοχής, αλλά ο Τζολάκης μπλόκαρε εύκολα. Ωστόσο, στο 60′ οι Γερμανοί άνοιξαν το σκορ. Ο Ποκού έφυγε στην αντεπίθεση και πέρασε κάθετα στον Σικ, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε το κενό στην άμυνα και πλάσαρε ιδανικά τον Τζολάκη για το 0-1.

Τρία λεπτά αργότερα, στο 63′, η Λεβερκούζεν “χτύπησε” ξανά. Μετά από εκτέλεση κόρνερ του Γκριμάλντο, ο Σικ κινήθηκε στο πρώτο δοκάρι και με κεφαλιά έκανε το 0-2, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Στο 69′ ο Τσέχος φορ έφτασε κοντά και σε χατ-τρικ, όμως το σουτ του πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Τζολάκη.

Μέχρι το φινάλε, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει, αλλά δεν μπόρεσε να βρει τον δρόμο προς τα δίχτυα. Το 0-2 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα, αφήνοντας τους Πειραιώτες με δύσκολη αποστολή ενόψει της ρεβάνς στις 24/2 στο Λεβερκούζεν.

Πλέον, η πρόκριση στους “16” του UEFA Champions League φαντάζει εξαιρετικά απαιτητική για τους “ερυθρόλευκους”, που θα χρειαστούν μια μεγάλη ανατροπή στη Γερμανία.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης, Ορτέγκα (82′ Μπρούνο), Πιρόλα (46′ Μπιανκόν), Ρέτσος, Ροντινέι, Μουζακίτης, Έσε (82′ Σιπιόνι), Μαρτίνς, Ποντένσε (64′ Αντρέ Λουίζ), Ταρέμι (64′ Τσικίνιο), Ελ Κααμπί.

ΜΠΑΓΕΡ ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ (Χιούμλαντ): Μπλάσβιτς, Κουάνσα, Άντριχ, Ταπσόμπα, Βάθκεθ (76′ Αρτούρ), Παλάσιος, Γκαρθία (86′ Φερνάντες), Γκριμάλντο, Μάσα (64′ Τίλμαν), Σικ (86′ Κοφανέ), Ποκού (76′ Τεριέ).