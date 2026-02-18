Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν: Να κάνει βήμα πρόκρισης για τους «16» του Champions League - Real.gr

Το ευρωπαϊκό του… κοστούμι φορά απόψε (22:00, Cosmote Sport 2HD, MEGA) ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται τη Μπάγερ Λεβερκούζεν για το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Champions League.

Οι ερυθρόλευκοι είχαν επικρατήσει των Γερμανών 2-0 πριν από λίγες εβδομάδες, στην προτελευταία αγωνιστική της League Phase, και πλέον θέλουν να επαναλάβουν την επιτυχία τους και να θέσουν βάσεις πρόκρισης στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης ενόψει της ρεβάνς την ερχομενη εβδομάδα (24/2, 22:00).

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καλείται να βρει τον καλό της εαυτό, μετά τις γκέλες στο πρωτάθλημα, απέναντι σε έναν αντίπαλο που γνωρίζει καλά. Ωστόσο, οι «ασπιρίνες» βρίσκονται σε καλή φόρμα, μετρώντας έξι σερί νίκες.

Το ευχάριστο για τον Βάσκο είναι πως δεν αντιμετωπίζει κάποιο αγωνιστικό πρόβλημα. Ο Λορέντσο Πιρόλα ήταν ο τελευταίος που επέστρεψε σε αποστολή κι αναμένεται να βρεθεί και στο αρχικό σχήμα, στο πλευρό του Παναγιώτη Ρέτσου.

Αντίθετα, με σημαντικές απουσίες ταξίδεψε η αποστολή της Λεβερκούζεν στον Πειραιά. Εκτός πλάνων του Κάσπερ Χιούλμαντ έχουν τεθεί οι Μπεν Σεγκίρ, Μαρκ Φλέκεν και Νέιθαν Τέλα.

Διαιτητής της αναμέτρησης ορίστηκε από την UEFA ο Πορτογάλος elite Ζοάο Πινέιρο. Ο 38χρονος ρέφερι θα έχει βοηθούς τους συμπατριώτες του, Μπρούνο Ζεσούς και Λουτσιάνο Μάια. Τέταρτος θα είναι ο Ζοάο Γκονσάλβες, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι, επίσης Πορτογάλοι, Τιάγκο Μαρτίνς και Φάμπιο Ολιβέιρα Μέλο.

Οι πιθανές συνθέσεις:

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα, Έσε, Σιπιόνι, Ζέλσον, Τσικίνιο, Ποντένσε, Ταρέμι.

Λεβερκούζεν: Μπλάσβις, Κουάνσα, Ταπσόμπα, Αουγκούστο, Βάσκεθ, Γκριμάλντο, Γκαρθία, Άντριχ, Τίλμαν, Χόφμαν, Σικ.

