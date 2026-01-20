Ολυμπιακός – Μακάμπι Τελ Αβίβ: Για την τρίτη σερί νίκη στη Euroleague οι Πειραιώτες - Real.gr

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί απόψε (20/01/26, 19:15) τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στο ΣΕΦ για την 23η αγωνιστική της Euroleague, με στόχο την τρίτη σερί νίκη του στην Ευρώπη και τη συνέχιση της ανοδικής του πορείας στην κατάταξη.

Με πέντε νίκες στα έξι τελευταία του παιχνίδια, ο Ολυμπιακός έχει βρεθεί ξανά σε απόσταση… βολής από την πρώτη 4άδα της κατάταξης στη Euroleague και μάλιστα έχει και ένα παιχνίδι λιγότερο, μετά την αναβολή του αγώνα με τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ.

Οι Πειραιώτες εμφανίζονται μάλιστα ιδιαίτερα φορμαρισμένοι τον τελευταίο καιρό, έχοντας ενισχυθεί από την επιστροφή του Γουόρντ από τραυματισμό και την απόκτηση του Τζόουνς από την Παρτιζάν.

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα έχει πλέον ως μοναδικό απόντα τον Μόντε Μόρις για το ματς με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και θα ψάξει ένα ακόμη θετικό αποτέλεσμα, που μπορεί να τον φέρει ακόμη πιο κοντά στους πρωτοπόρους της διοργάνωσης.

Κόντρα στους Ισραηλινούς είναι άλλωστε το φαβορί, καθώς στην έδρα του είναι πολύ “ισχυρός” και με συνολικό ρεκόρ 13-8 στη σεζόν, έχει μεγάλη απόσταση από την ομάδα του Κάτας, που έχει μείνει στο 9-13.

