Ολυμπιακός: Με αυτούς ταξιδεύει στο Άμστερνταμ – Πώς θα παίξει με Άγιαξ - Real.gr

- Από την αποστολή του Ολυμπιακού που ταξιδεύει στο Άμστερνταμ απουσιάζουν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα και ο τραυματίας Πασχαλάκης, καθώς και οι μη δηλωμένοι Μάνσα και Γιαζίτζι.
- Η αποστολή των ερυθρόλευκων θα πετάξει στις 10:30, με το πρόγραμμα να περιλαμβάνει συνέντευξη Τύπου του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και του Φρανσίσκο Ορτέγκα στις 19:00 και προπόνηση μία ώρα αργότερα στη «Γιόχαν Κρόιφ Αρίνα».
- Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προσανατολίζεται να διατηρήσει τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στη Λεβερκούζεν, με τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί να αναμένεται να ξεκινήσει στην κορυφή της επίθεσης.
Όπως έγινε γνωστό από χθες, ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ δεν θα ταξιδέψει με την ομάδα λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα. Εκτός είναι επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάνσα, Γιαζίτζι).
Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Μπρούνο, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Ελ Κααμπί, Τζολάκης, Πνευμονίδης, Καλογερόπουλος, Έσε, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μπότης, Ποντένσε, Ρέτσος, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Ζέλσον Μαρτίνς, Κουράκλης.
Όλα δείχνουν πως ο Βάσκος τεχνικός προσανατολίζεται να διατηρήσει τους δέκα παίκτες που αγωνίστηκαν απέναντι στη Λεβερκούζεν, με μοναδική αλλαγή στην κορυφή της επίθεσης, όπου αναμένεται να ξεκινήσει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Συγκεκριμένα, το αρχικό σχήμα στο αυριανό ματς θα αποτελέσουν οι: Τζολάκης – Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα, Ορτέγκα – Έσε, Μουζακίτης – Ροντινέι, Τσικίνιο, Ζέλσον Μαρτίνς – Ελ Κααμπί.
