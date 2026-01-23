Ολυμπιακός: Με δύο σημαντικές απουσίες η αποστολή για Βόλο - Real.gr

Οι Λορέντζο Πιρόλα και Φρανσίσκο Ορτέγκα έμειναν εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την αναμέτρηση του Σαββάτου (17:00) με τον Βόλο στο “Γ. Καραϊσκάκης”.

Προφανώς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει να τους “φρεσκάρει” για τον αγώνα της Τετάρτης με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, που θα κρίνει και τη συνέχεια της ομάδας στο Champions League.

Αναλυτικά η αποστολή: Μπιανκόν, Έσε, Τσικίνιο, Κοστίνια, Γκαρθία, Καλογερόπουλος, Μαρτίνς, Μάνσα, Μουζακίτης, Νασιμέντο, Μπότης, Μπρούνο, Ρέτσος, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Τζολάκης, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Ποντένσε, Ροντινέι, Ελ Κααμπί, Βέζο.

Πηγή: filathlos.gr