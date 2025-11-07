Ολυμπιακός: Με κεκτημένη ταχύτητα απέναντι στην Παρτιζάν - Real.gr

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από μία μεγάλη νίκη επί της πρωτοπόρου έως την περασμένη Παρασκευή (31/10) Χάποελ Τελ Αβίβ. Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη ήταν μόνη πρώτη με 6-1 πριν μεταβεί στο ΣΕΦ και ηττηθεί με 62-58 από τους «ερυθρόλευκους».

Μπορεί επιθετικά ο Ολυμπιακός να μην έπιασε υψηλή απόδοση, αλλά αμυντικά ήταν εξαιρετικός, αν αναλογιστεί κανείς ότι η Χάποελ είχε την κορυφαία επίθεση με 93 πόντους μέσο όρο πριν το εναρκτήριο τζάμπολ του αγώνα του Φαλήρου. Και τώρα, την ερχόμενη Παρασκευή (7/11), στις 21:15, για 3η διαδοχική φορά μπροστά στο φίλαθλο κοινό του, ο Ολυμπιακός αγωνίζεται απέναντι στην Παρτιζάν του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, για την 9η αγωνιστική, με στόχο τη 2η διαδοχική νίκη και την 6η στο σύνολο.

Η Παρτιζάν προέρχεται από εντός έδρας ήττα (76-78) από την Μπαρτσελόνα, ενώ για την 7η αγωνιστική ηττήθηκε εκτός έδρας από τη Χάποελ Τελ Αβίβ (97-84). Για την 6η αγωνιστική είχε ηττηθεί με 83-101 εντός έδρας από την Παρί. Και τώρα θέλει ν’ αποφύγει μία 4η διαδοχική ήττα! Η τελευταία φορά που δοκίμασε τη γεύση της νίκης η ομάδα του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς ήταν για την 5η αγωνιστική, με 91-79 στη Βιτόρια επί της Μπασκόνια.

Ο Ολυμπιακός σημειώνει 85,4 πόντους μέσο όρο ανά αγώνα, ενώ η Παρτιζάν 83,6 μ.ο. Η ομάδα του Πειραιά υπερέχει αμυντικά, όπως φαίνεται από τους 81,1 πόντους που δέχεται μ.ο. έναντι των 87,8 μ.ο. των Σέρβων. Μόνο στα λάθη θα πρέπει να προσέξουν οι παίκτες του Γιώργου Μπαρτζώκα, αλλά και στην άμυνα έξω από τα 6.75, καθώς λάθη και ποσοστό ευστοχίας τριπόντων είναι οι μόνοι δύο τομείς που υπερτερεί η Παρτιζάν του Ολυμπιακού.

Προβλήματα τραυματισμών αντιμετωπίζει, πάντως η Παρτιζάν, αφού ο Ντουέιν Ουάσινγκτον αισθάνθηκε πόνους στην πλάτη κατά τη διάρκεια του αγώνα της ABA League με την Ντουμπάι. Ο Τζαμπάρι Πάρκερ αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στη γάμπα. Εκτός μάχης παραμένει ο Κάρλικ Τζόουνς, ενώ οι Μάριο Νάκιτς και Σέικ Μίλτον δεν έχουν αγωνιστεί καθόλου μέχρι στιγμής αυτή τη σεζόν.