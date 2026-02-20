Ολυμπιακός: Με Πιρόλα κόντρα στον Παναιτωλικό – Έξω τρεις - Real.gr

Στροφή στο ελληνικό πρωτάθλημα κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος υποδέχεται το Σάββατο (20/2, 17:00) τον Παναιτωλικό στο «Γ. Καραϊσκάκης», με μοναδικό στόχο τη νίκη.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στα πλάνα του τον Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος παρά το χτύπημα την Τετάρτη και την απώλεια αίματος, είναι καλά και τέθηκε στη διάθεσή του.

Εκτός πλάνων, αντίθετα, έμειναν οι Ροντινέι και Κλέιτον, ως οι δύο έξτρα ξένοι. Νοκ άουτ είναι και ο Ποντένσε, ο οποίος έχει συμπληρώσει κάρτες.

Στην αποστολή συμμετέχουν οι: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Αντρέ Λουίς, Τσικίνιο, Έσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί και Ταρέμι.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr