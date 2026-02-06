Ολυμπιακός: Με Ταρέμι κόντρα στον Παναθηναϊκό – Τα δεδομένα για Ελ Κααμπί και Πιρόλα - Real.gr

Σύνοψη από το
- Ο Ιρανός φορ Ταρέμι έχει καλύψει επάξια το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, φτάνοντας τα 16 γκολ φέτος σε 26 ματς. Ο Βάσκος τεχνικός θα τον διατηρήσει στο βασικό σχήμα και στο ντέρμπι των «αιωνίων».
- Οι ενοχλήσεις στον προσαγωγό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί έχουν υποχωρήσει και προπονήθηκε κανονικά χθες. Η συμμετοχή του στη «μάχη» της Κυριακής θα κριθεί το Σάββατο.
- Ο Πιρόλα, που είχε γίνει αλλαγή στην αναμέτρηση-τελικό με τον Άγιαξ, γυμνάστηκε και ανέβασε ρυθμούς την Πέμπτη. Όλα θα κριθούν και για τον Ιταλό στόπερ στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών.
Ο Ιρανός φορ έχει καλύψει επάξια το κενό του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ με το γκολ κόντρα στον Αστέρα έφτασε τα 16 φέτος σε 26 ματς, ενώ έχει μοιράσει και 5 ασίστ. Τα νούμερά του είναι εντυπωσιακά και ο Βάσκος τεχνικός θα τον επιβραβεύσει με το να τον διατηρήσει στο βασικό σχήμα και στο ντέρμπι των «αιωνίων».
Όσο για την κατάσταση του Ελ Κααμπί, οι ενοχλήσεις στον προσαγωγό έχουν υποχωρήσει και προπονήθηκε κανονικά χθες. Ο Μαροκινός θα κάνει πρόγραμμα και σήμερα, αλλά η συμμετοχή του στη «μάχη» της Κυριακής θα κριθεί το Σάββατο, όταν και θα δοκιμάσει να δει αν είναι οκ το πόδι του.
Παράλληλα, ο Πιρόλα, που είχε γίνει αλλαγή στην αναμέτρηση-τελικό με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, γυμνάστηκε και ανέβασε ρυθμούς την Πέμπτη. Οπότε, όλα θα κριθούν και για τον Ιταλό στόπερ στην τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών. Διαφορετικά θα πάει με το δίδυμο Ρέτσου και Μπιανκόν στο κέντρο της άμυνας ο Μεντιλίμπαρ.
