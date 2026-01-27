Ολυμπιακός-Μεντιλίμπαρ: «Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων και την οικογένεια του ΠΑΟΚ» - Real.gr

Η τραγωδία στη Ρουμανία με το τροχαίο δυστύχημα που κόστισε τη ζωή σε 7 φίλους του ΠΑΟΚ, μονοπώλησε το ενδιαφέρον (και) στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Άμστερνταμ το απόγευμα της Τρίτης (27/1) ενόψει του «τελικού» των «ερυθρόλευκων» με τον Άγιαξ στην 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Ο προπονητής των «ερυθρόλευκων» εξέφρασε τη συμπαράστασή του στους ανθρώπους του δικεφάλου του Βορρά και στις οικογένειες των θυμάτων, δηλώνοντας συγκλονισμένος απ’ το τραγικό δυστύχημα. «Το μυαλό μου πήγε αμέσως στους χιλιάδες οπαδούς που ταξιδεύουν συνεχώς, τόσο στους δικούς μας οπαδούς, όσο και των άλλων ομάδων για να βρεθούν κοντά στην αγαπημένη τους ομάδα, αισιοδοξώντας ότι θα περάσουν καλά.

Τελικά αυτά τα παιδιά που χάθηκαν, δεν θα φτάσουν ποτέ στον προορισμό τους και δεν θα επιστρέψουν σπίτι τους, αφήνοντας τη ζωή τους στην άσφαλτο. Σκεφτόμαστε τις οικογένειες των θυμάτων, την οικογένεια του ΠΑΟΚ και λυπούμαστε που δεν θα καταφέρουν ποτέ να επιστρέψουν» τόνισε ο Βάσκος τεχνικός και πρόσθεσε στη συνέχεια για τον αγώνα του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ, αναφέροντας πως θα είναι μεγάλη τιμή για την ομάδα του να βρεθεί μέσα στις 24 κορυφαίες της διοργάνωσης.

-Για το αν θα είναι υπέρβαση η πρόκριση: «Αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα ήταν μεγάλο, έχουμε παίξει ομάδες με τεράστια μπάτζετ και ιστορία, αν καταφέρναμε να βρεθούμε στην 24άδα, θα ήταν μεγάλη τιμή για τον Ολυμπιακό. Πρώτα πρέπει να παίξουμε με τον Άγιαξ, έναν ιστορικό σύλλογο. Έχουν και αυτοί πιθανότητες τους για την πρόκριση με νίκη».

-Για τον κόσμο του Ολυμπιακού και τι υπόσχεται: «Υποσχόμαστε να παλέψουμε να τα δώσουμε όλα, να πετύχουμε για τον λόγο τον οποίο ήρθαν εδώ. Το ίδιο θα κάνει και ο αντίπαλος. Από την πλευρά μας υποσχόμαστε να τα δώσουμε όλα για να κάνουμε ένα καλό παιχνίδι».

-Για το αν θα βλέπει τα άλλα παιχνίδια και τις πιθανότητες της ισοπαλίας: «Φυσικά και θα κοιτάμε τον μοναδικό μας στόχο την νίκη. Θα κάνουμε τα πάντα για να πάρουμε τους βαθμούς, οι οποίοι σχεδόν σίγουρα θα μας δώσουν την πρόκριση. Αν είμαστε αναγκασμένοι προς το τέλος να κοιτάζουμε τα ματς των άλλων ομάδων, γιατί μπορεί να υπάρχει ένας άλλος δρόμος. Αλλά ο στόχος είναι να μην δούμε τους άλλους».

-Για το αν δημιουργείται μεγαλύτερη πίεση στην ομάδα του μετά τα δύο συνεχόμενα αποτελέσματα: «Αυτή τη φάση δεν είναι πίεση, είναι χαρά γιατί έχουμε βρεθεί κοντά σε έναν στόχο, που πριν κάποιο καιρό έμοιαζε απίθανος. Έχουμε κίνητρο και όρεξη, ξέρουμε ότι δεν έχουμε πετύχει το τελευταίο βήμα. Παραμένουμε συγκεντρωμένοι, ο αντίπαλος θα κάνει τα πάντα για να μην το πετύχουμε».

-Για τα χαρακτηριστικά του Άγιαξ: «Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ».

ΑΠΕ-ΜΠΕ