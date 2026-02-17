Ολυμπιακός - Μεντιλίμπαρ: «Τελείως διαφορετικό το αυριανό παιχνίδι» - Real.gr

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται αύριο την Μπάγερ Λεβερκούζεν (18/02, 22:00) για τα πλέι οφ του Champions League και ο προπονητής του, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, περιμένει διαφορετικό αγώνα σε σχέση με τον πρόσφατο ανάμεσα στις δύο ομάδες για τη League Phase, που είχε βρει νικητές τους «ερυθρόλευκους» με 2-0.

Ο Βάσκος τεχνικός προειδοποίησε ότι θα είναι ένας τελείως διαφορετικός αγώνας, στον οποίο ο ίδιος επιθυμεί «την ίδια ένταση, επιθυμία, θέληση και να είμαστε πολύ συγκεντρωμένοι. Θέλουμε τα πράγματα να πάνε το ίδιο καλά με την προηγούμενη φορά, να είμαστε εύστοχοι και ο αντίπαλος όχι τόσο».

«Ό,τι γνωρίζουμε εμείς για εκείνους, γνωρίζουν το ίδιο και αυτοί για εμάς», υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο Μεντιλίμπαρ, που έδειξε αιφνιδιασμένος από τις λεπτομέρειες που βγήκαν στον Τύπο μετά τη χθεσινή συνάντηση της ομάδας με τον Βαγγέλη Μαρινάκη: «Μου φαίνεται περίεργο που μαθαίνετε τα πάντα με τόσες λεπτομέρειες, τα όσα συζητάμε και το τι γίνεται, δεν μου αρέσει αυτό αλλά θα πρέπει μάλλον να το συνηθίσω».

Όσο για την αγωνιστική κατάσταση της ομάδας του; «Είμαστε όλοι διαθέσιμοι, όλοι καλά, όλοι θέλουν να παίξουν και το πλάνο θα το δείτε αύριο».

Ερωτηθείς για το αποθεωτικό φινάλε στη League Phase με τις τρεις σερί νίκες, οι δύο εκ των οποίων εκτός έδρας, είπε: «Μέχρι στιγμής νιώθω πως έχουμε ξεπεράσει τις προσδοκίες μας. Μπροστά μας είναι μεγάλες ομάδες με πολύ μεγάλο μπάτζετ, είμαστε ικανοποιημένοι με όσα έχουμε πετύχει. Από εδώ και πέρα θέλουμε να ξανακάνουμε το ίδιο καλά με τον ίδιο αντίπαλο αύριο, παρότι είναι σε πολύ καλή φόρμα και είναι μια μεγάλη ομάδα. Είναι όμως ένα άλλο ματς, τελείως διαφορετικό, θέλουμε και εμείς να κερδίσουμε αλλά και οι ίδιοι το ίδιο».

Για την αποθέωση του κόσμου στο πρόσωπό του, σχολίασε: «Δεν το κάνω γι΄ αυτό να πηγαίνω από το ένα τέρμα στο άλλο, αλλά γιατί είναι η μανία μου. Ντρέπομαι όταν γίνεται αυτό, να τραγουδάνε το όνομά μου. Τους ευχαριστώ πολύ».

Όσο για το αν σκέφτεται να αλλάξει πράγματα στον τρόπο παιχνιδιού για να αντιμετωπίσει τη δυσκολία στο γκολ, την οποία εσχάτως αντιμετωπίζει η ομάδα του; «Είναι πάρα πολύ σημαντική η ευστοχία, έχουμε δει ομάδες με λιγότερη κατοχή και κυκλοφορία και να σκοράρουν με μία ευκαιρία, ενώ εμείς να δημιουργούμε περισσότερο και να μην σκοράρουμε. Αυτό είναι το ποδόσφαιρο. Θέλουμε αύριο να είμαστε το ίδιο αποτελεσματικοί με την προηγούμενη φορά, το γκολ σου δίνει την ηρεμία και την ασφάλεια να μείνεις μέσα στο ματς ως το τέλος».