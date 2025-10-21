Ολυμπιακός: Μέσα για Μπάγερν ο ΜακΚίσικ - Τι γίνεται με Έβανς - Real.gr

Ένα ακόμη όνομα διαγράφηκε από το ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού.

Μετά την επιστροφή των Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τέθηκε από την Τρίτη και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και από σήμερα επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις.

Έτσι πιθανότατα θα ακολουθήσει την αποστολή για τον αγώνα της Παρασκευής (21:45) απέναντι στη Μπάγερν στο Μόναχο.

Αντίθετα, το ατομικό του πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς, που θέλει ακόμη χρόνο για να επανέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ