Ολυμπιακός: Μέσα για Μπάγερν ο ΜακΚίσικ - Τι γίνεται με Έβανς - Real.gr
Ολυμπιακός: Μέσα για Μπάγερν ο ΜακΚίσικ – Τι γίνεται με Έβανς

17:15, 21/10/2025
Ένα ακόμη όνομα διαγράφηκε από το ιατρικό δελτίο του Ολυμπιακού.

Μετά την επιστροφή των Φουρνιέ και Γουόκαπ κόντρα στον Πανιώνιο, στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα τέθηκε από την Τρίτη και ο Σακίλ ΜακΚίσικ.

Ο Αμερικανός γκαρντ/φόργουορντ ξεπέρασε το μυϊκό πρόβλημα που τον ταλαιπωρούσε και από σήμερα επέστρεψε στις ομαδικές προπονήσεις.

Έτσι πιθανότατα θα ακολουθήσει την αποστολή για τον αγώνα της Παρασκευής (21:45) απέναντι στη Μπάγερν στο Μόναχο.

Αντίθετα, το ατομικό του πρόγραμμα συνεχίζει ο Κίναν Έβανς, που θέλει ακόμη χρόνο για να επανέλθει στις υποχρεώσεις της ομάδας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

