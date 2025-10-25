Ολυμπιακός: Μέσα Τσικίνιο και Ροντινέι για το ματς με την ΑΕΚ, εκτός Ορτέγκα και Ζέλσον - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για το ντέρμπι με την ΑΕΚ στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (Κυριακή 26/10, 21:00), στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει δύο ευχάριστα μαντάτα.

Ο Βάσκος τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή τόσο τον Τσικίνιο όσο και τον Ροντινέι. Ο Πορτογάλος μέσος είχε αποχωρήσει με ενοχλήσεις από το ματς της Τρίτης (21/10) κόντρα στην Μπαρτσελόνα, ωστόσο τις ξεπέρασε.

Αντίστοιχα, ο Βραζιλιάνος πλάγιος μπακ επιστρέφει από τον τραυματισμό που τον είχε αφήσει εκτός μάχης για περίπου ένα μήνα (τελευταία συμμετοχή στις 27/9 και το 3-2 επί του Λεβαδειακού).

Αντίθετα, οι Ζέλσον Μαρτίνς και Φρανσίσκο Ορτέγκα που ολοκλήρωσαν με προβλήματα το πρόσφατο παιχνίδι για το UEFA Champions League, δεν μπορέσαν να είναι έτοιμοι και τέθηκαν εκτός αποστολής.

Αναλυτικά, η αποστολή του Ολυμπιακού: Πασχαλάκης, Τζολάκης, Κουράκλης, Μπιανκόν, Πιρόλα, Κοστίνια, Ροντινέι, Μάντσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Στρεφέτσα, Έσε, Ποντένσε, Πνευμονίδης, Καμπελά, Μουζακίτης, Γιαζιτζί, Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, Ταρέμι.