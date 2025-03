Ολυμπιακός: Μια… ανάσα από την απευθείας συμμετοχή του στο League Stage του Champions League - Real.gr

Το «διπλό» του Ολυμπιακού στη Νέα Φιλαδέλφεια επί της ΑΕΚ τον κατέστησε το απόλυτο φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Πλέον βρίσκεται στο +5 από την Ένωση, με μία αγωνιστική να απομένει για την κανονική διάρκεια της Super League και έξι αγωνιστικές στα πλέι οφ.

Οι Πειραιώτες βρίσκονται κοντά στο να κατακτήσουν το πρωτάθλημα στη χρονιά που συμπληρώνουν τα 100 τους χρόνια, αλλά κάτι τέτοιο ενδεχομένως να έχει κι άλλα οφέλη.

Εάν αναδειχτούν πρωταθλητές οι ερυθρόλευκοι, είναι πολύ πιθανό να πάρουν απευθείας το εισιτήριο για το League Stage του Champions League! Κι αυτό επειδή είναι η ομάδα με τη μεγαλύτερη βαθμολογία από εκείνες των χωρών που δεν έχουν εξασφαλισμένη θέση στην κύρια φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή υπάρχουν μόνο δύο ομάδες που έχουν μεγαλύτερη βαθμολογία από τους Πειραιώτες στις χώρες αυτές, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ και η Ρέιντζερς, όμως αμφότερες δεν βρίσκονται στις πρώτες θέσεις των πρωταθλημάτων τους, από τις οποίες απέχουν 7 και 16 βαθμούς αντίστοιχα.

Αν Ολυμπιακός, που έχει 54.500 βαθμούς, καταφέρει την Πέμπτη (6/3, 22:00) να κερδίσει την Μπόντο Γκλιμτ στο πρώτο μεταξύ τους ματς για τους «16» του Europa League, θα μπορέσει να προσπεράσει τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ και να μην ανησυχεί για τη θέση που θα τερματίσουν οι Κροάτες, καθώς έχουν αποκλειστεί από την Ευρώπη.

Από πάνω του στη λίστα θα βρίσκεται μόνο η Ρέιντζερς, η οποία ωστόσο έχει λιγοστές πιθανότητες να κατακτήσει το πρωτάθλημα στη Σκωτία και να πάρει εκείνη το εισιτήριο για την απευθείας πρόκριση στη φάση των ομίλων του Champions League.

Στον σχετικό πίνακα βρίσκεται και η Μπόντο Γκλιμτ, η οποία βρίσκεται και στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος Νορβηγίας, ωστόσο για να απειλήσει τον Ολυμπιακό, θα πρέπει να τον αποκλείσει και να κάνει μία μεγάλη πορεία στη διοργάνωση.

Big weekend in the race for direct UCL entry.

Dinamo 🇭🇷 wasted another opportunity to cut the deficit to 1st place, but couldn’t beat Hajduk at home. Remained at -7 pts from 1st place.

Olympiacos 🇬🇷 won the huge match vs AEK away and increased the lead to +5 pts!

They… pic.twitter.com/zJ19wgYRd0

— Football Meets Data (@fmeetsdata) March 3, 2025