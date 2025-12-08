Ολυμπιακός: Μιλάει με Ελ Κααμπί για νέο συμβόλαιο – Η υποχώρηση που κάνει - Real.gr

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα με τον Ολυμπιακό και η προσφορά του στους Πειραιώτες έχει ήδη γραφτεί με χρυσά γράμματα, καθώς έχει συνδυάσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League κι ενός νταμπλ.

Γι’ αυτό και οι σειρήνες για μεταγραφή ηχούν όλο και πιο δυνατά, με δεδομένο πως το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. Ναντ και Μαρσέιγ τον «τσεκάρουν» από τη Γαλλία, όπως και αρκετές ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τον Μαροκινό στράικερ, γι’ αυτό έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την πλευρά του για νέο συμβόλαιο έως το 2028. Ο Ελ Κααμπί δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένος στην Ελλάδα και τους ερυθρόλευκους, καθώς βιώνει τις καλύτερες μέρες στην καριέρα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον εκτιμά και μαζί έχουν υπογράψει τις μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού. Στο λιμάνι θέλουν να τον κρατήσουν και μάλιστα είναι διατεθειμένοι να δεχτούν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο για έναν χρόνο, αν δεν δεχτεί το διετές.

