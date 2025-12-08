Quantcast
Ολυμπιακός: Μιλάει με Ελ Κααμπί για νέο συμβόλαιο – Η υποχώρηση που κάνει - Real.gr
real player

Ολυμπιακός: Μιλάει με Ελ Κααμπί για νέο συμβόλαιο – Η υποχώρηση που κάνει

10:15, 08/12/2025
Ολυμπιακός: Μιλάει με Ελ Κααμπί για νέο συμβόλαιο – Η υποχώρηση που κάνει

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί συνεχίζει να σκοράρει ακατάπαυστα με τον Ολυμπιακό και η προσφορά του στους Πειραιώτες έχει ήδη γραφτεί με χρυσά γράμματα, καθώς έχει συνδυάσει το όνομά του με την κατάκτηση του Conference League κι ενός νταμπλ.

Γι’ αυτό και οι σειρήνες για μεταγραφή ηχούν όλο και πιο δυνατά, με δεδομένο πως το καλοκαίρι μένει ελεύθερος. Ναντ και Μαρσέιγ τον «τσεκάρουν» από τη Γαλλία, όπως και αρκετές ομάδες από τη Σαουδική Αραβία.

Ο Ολυμπιακός δεν θέλει σε καμία περίπτωση να χάσει τον Μαροκινό στράικερ, γι’ αυτό έχει ήδη ξεκινήσει συζητήσεις με την πλευρά του για νέο συμβόλαιο έως το 2028. Ο Ελ Κααμπί δηλώνει απόλυτα ευχαριστημένος στην Ελλάδα και τους ερυθρόλευκους, καθώς βιώνει τις καλύτερες μέρες στην καριέρα του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ τον εκτιμά και μαζί έχουν υπογράψει τις μεγάλες επιτυχίες του Ολυμπιακού. Στο λιμάνι θέλουν να τον κρατήσουν και μάλιστα είναι διατεθειμένοι να δεχτούν να του ανανεώσουν το συμβόλαιο για έναν χρόνο, αν δεν δεχτεί το διετές.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΟ REAL.GR

Top Ειδήσεις

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

Στους δρόμους αγροτοκτηνοτρόφοι στο Ηράκλειο - Ένταση στο αεροδρόμιο, χημικά και πετροπόλεμος

13:10 08/12
Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

Μητσοτάκης: Η πόρτα μου είναι ανοιχτή για τους αγρότες - Καλό είναι ο διάλογος να γίνει με τους δρόμους ανοιχτούς

11:30 08/12
«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

«Υγεία πάνω απ’ όλα 2025»: Δείτε LIVE το συνέδριο

09:50 08/12
Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

Δίκη για τη δολοφονία του τοπογράφου στο Ψυχικό: Τι πρότεινε η Εισαγγελέας για τους δύο κατηγορούμενους

12:33 08/12
Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

Τραγωδία στην Ξάνθη: 36χρονος αφού χτύπησε με ΙΧ και εγκατέλειψε 71χρονο δικυκλιστή που πέθανε, έπεσε σε μάντρα και σκοτώθηκε ο αδελφός του

12:27 08/12
Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

Ζάκυνθος: «Να εγκαταλείψω εγώ το παιδί μου;» - Τι απαντά ο πατέρας του 2χρονου που πέθανε μετά την επίθεση σκύλου

12:52 08/12
Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

Eurovision 2026: Ποιες χώρες ψήφισαν υπέρ και ποιες κατά για τη συμμετοχή του Ισραήλ στον διαγωνισμό - ΧΑΡΤΕΣ

12:44 08/12
Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

Τα τρία τυχερά ζώδια της εβδομάδας 8-14 Δεκεμβρίου 2025 – Νέες ευκαιρίες και όνειρα που γίνονται πραγματικότητα

13:01 08/12
Copyright ©2024 RealNews All Rights Reserved