Ολυμπιακός: Νοκ άουτ ο Ντόρσεϊ για Ηρακλή - Real.gr

Ο Ολυμπιακός αφήνει πίσω του τη νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα και πλέον στρέφει την προσοχή του στο εκτός έδρας ματς με τον Ηρακλή (14/02, 16:00) στη Θεσσαλονίκη για τη GBL.

Οι ερυθρόλευκοι δεν θα έχουν στη διάθεσή τους τον Τάιλερ Ντόρσεϊ, ο οποίος γύρισε το πόδι του στο ματς με τους Σέρβους και έχει μια ενόχληση στον έσω πλάγιο. Εκτός για λόγους ξεκούρασης έμεινε ο Τόμας Γουόκαπ.

Παράλληλα, ο Φρανκ Νιλίκινα θα ακολουθήσει την αποστολή, αλλά θα αποφασιστεί αύριο αν θα αγωνιστεί κι έτσι η αποστολή των Πειραιωτών απαρτίζεται από τους Νιλικίνα, Γουόρντ, Μπουρνελές, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Νετζήπογλου, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Χολ, Τζόουνς και Φουρνιέ.

Πηγή: filathlos.gr