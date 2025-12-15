Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί - Real.gr

Quantcast
11:38, 15/12/2025
Ολυμπιακός: Οι αγώνες που θα χάσει ο Ελ Κααμπί

Ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί αγωνίστηκε για τελευταία φορά με τον Ολυμπιακό για το 2025 και αναχωρεί για την πατρίδα του, προκειμένου να ενσωματωθεί στην αποστολή της εθνικής Μαρόκου.

Ο 32χρονος επιθετικός θα αγωνιστεί στο Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το οποίο θα ξεκινήσει στις 21 Δεκεμβρίου και θα ολοκληρωθεί στις 18 Ιανουαρίου.

Αν το Μαρόκο φτάσει έως τον τελικό της διοργάνωσης, τότε ο Ελ Κααμπί θα απουσιάσει ένα μήνα από τις αγωνιστικές υποχρεώσεις του Ολυμπιακού.

Μάλιστα, θα κινδυνέψει να χάσει και την αναμέτρηση με την Μπάγερ Λεβερκούζεν για τη League Phase του Champions League, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 20 Ιανουαρίου.

Σε αυτό το χρονικό διάστημα, ο Ολυμπιακός θα παίξει κόντρα σε Ηρακλή για το Κύπελλο (17/12), Κηφισιά για το πρωτάθλημα (20/12), ΟΦΗ για το Super Cup (3/1), Ατρόμητο για το πρωτάθλημα (10/1) και Αστέρα Τρίπολης για τη Super League (17/1).

ΠΗΓΗ: filathlos.gr

11:38 15/12
