Ολυμπιακός: Οι ατάκες Μπαρτζώκα για κριτική και μεταγραφή γκαρντ - Real.gr

Απαντήσεις σε όσους ασκούν κριτική στον Ολυμπιακό, αλλά και στην επιλογή να πάρει ο Βεζένκοφ το σουτ στο Μιλάνο έδωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας στη media day ενόψει του αγώνα με την Παρί.

«Το θέμα είναι από ποιον δέχεται κριτική. Έχουν γίνει, μου είπαν οι συνεργάτες μου, εκπομπές στο YouTube για το τι έπρεπε να κάνουμε στην τελευταία επίθεση. Αν νομίζουν αυτοί που κάνουν εκπομπές, ότι ξέρουν καλύτερα την ομάδα, είναι σεβαστό. Απλά να μας πουν αυτοί πού το έχουν κάνει αυτό», ανέφερε σχετικά ο Γιώργος Μπαρτζώκας.

Για την απόκτηση γκαρντ: «Δεν έχω την πολυτέλεια να σας πω ότι ψάχνουμε παίκτη με ξεκάθαρα χαρακτηριστικά. Πρέπει να καταλάβουμε όλοι πως ψάχνουμε έναν καλό παίκτη. Μακάρι να έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά από τους άλλους παίκτες. Αν δεν ξέρει το επίπεδο, θα περάσει διάστημα μέχρι να το μάθει. Αν ήταν στο χέρι μου, θα είχα πάρει τώρα. Έχω κάνει διαφορετικές προτάσεις, οι οποίες δεν έγιναν, για διαφορετικούς λόγους δεν ήταν εφικτές. Δεν θα κάνουμε το μεγάλο λάθος, αν δεν είμαστε σίγουροι, για να ικανοποιήσουμε την κοινή γνώμη».

Για το ματς με την Παρί: «Δεν πρέπει να παρασυρθούμε στον ρυθμό. Μιλάμε για την καλύτερη επίθεση. Είναι ενδεικτικό του πώς παίζει η ομάδα. Είναι η πρώτη ομάδα από σκορ στο pick n roll. Πρέπει να έχεις υπομονή στην επίθεση, να πας στα ριμπάουντ. Εμείς στα τελευταία ματς κάναμε αρκετά λάθη. Πρέπει να εκτελέσεις καλά στην επίθεση, γιατί θα φύγουν στο ανοιχτό γήπεδο. Πολλές φορές περιπλέκεται η κατάσταση και γι’ αυτό πρέπει να έχεις υπομονή και συγκέντρωση. Είναι ιδιαίτερο το μπάσκετ τους, αλλά είναι ευάλωτοι σε κάποια πράγματα. Έχουν εξελιχθεί από πέρυσι, παρότι έχασαν αρκετούς βασικούς».

Για τις απουσίες: «Εκτός ο ΜακΚίσικ με πρόβλημα στον προσαγωγό, ο Γουόρντ θα δοκιμάσει σήμερα, έχει ενόχληση και είναι αμφίβολος. Ο Νιλικίνα είναι μέσα».