Ολυμπιακός: Όλα ανοιχτά για Ποντένσε, έρχεται ο Μάντσα, καμία εξέλιξη με Ταρέμι - Real.gr

Αφού έμαθε τις ομάδες που θα αντιμετωπίσει στη League Phase του Champions League και ενώ ετοιμάζεται να παίξει απόψε στον Βόλο, ο Ολυμπιακός επιχειρεί να κλείσει πριν λήξει η σχετική διορία της UEFA το ρόστερ με το οποίο θα πέσει στη «μάχη» της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Στο προσκήνιο τις τελευταίες μέρες επανήλθε η περίπτωση του Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ παρουσιάζεται φευγάτος από την Αλ Σαμπάμπ και είναι ανοικτά όλα τα σενάρια. Από την αγορά ή τον δανεισμό του, μέχρι την έλευσή του ως ελεύθερος από τη Σαουδική Αραβία.

Οι εκπρόσωποι του παίκτη έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία για να φύγει από την ομάδα του, ενώ δεδομένη είναι η επιθυμία του Ποντένσε να επιστρέψει στην Ελλάδα.

Με την πίεση του χρόνου, λόγω της σχετικής διορίας, οι Πειραιώτες θέλουν να κλείσουν άμεσα τη μεταγραφή και ο Πορτογάλος να επιστρέψει για την τρίτη του θητεία στον σύλλογο.

Από εκεί και πέρα, σήμερα το βράδυ ή το αργότερο αύριο θα φτάσει στην Ελλάδα για να «κλείσει» στους νταμπλούχους Ελλάδας ο Γκουστάβο Μάντσα. Ο Βραζιλιάνος στόπερ θα αποτελέσει τον διάδοχο του Νταβίντ Κάρμο στο κέντρο της άμυνας. Ο παίκτης θα υπογράψει συμβόλαιο διάρκειας 4+1 χρόνων και θα είναι στην πεντάδα των κεντρικών αμυντικών μαζί με τους Ρέτσο, Πιρόλα, Μπιανκόν και Καλογερόπουλο.

Τέλος, ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση και τρίτου σέντερ φορ, με τους ιθύνοντες του συλλόγου να εξετάζουν τις εναλλακτικές τους, πέρα από τον Ταρέμι που δεν σημειώθηκε κάποια σημαντική εξέλιξη. Και σε αυτό το επίπεδο, το θέμα είναι να προλάβει ο όποιος παίκτης αποκτηθεί, να δηλωθεί στην ευρωπαϊκή λίστα για το Champions League.

