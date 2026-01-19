Ολυμπιακός: Ούτε ν’ ακούει για μεταγραφικά ο Μεντιλίμπαρ – Έτσι «χτυπάει» Λεβερκούζεν - Real.gr

Με ξεκάθαρες αποφάσεις και χωρίς διάθεση για αποπροσανατολισμό, ο Ολυμπιακός ολοκληρώνει την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα με τη Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν αφήνει περιθώρια για άλλες συζητήσεις πέρα από το αμιγώς αγωνιστικό, επιλέγοντας να κρατήσει την ομάδα απόλυτα προσηλωμένη στο συγκεκριμένο παιχνίδι.

Ο Βάσκος τεχνικός δεν θέλει να ακούει τίποτα που να αφορά μεταγραφικά σενάρια ή αλλαγές στο ρόστερ, θεωρώντας ότι αυτή τη στιγμή προέχει αποκλειστικά η αγωνιστική εικόνα απέναντι σε έναν αντίπαλο υψηλής ποιότητας. Το μήνυμα προς τα αποδυτήρια είναι σαφές: κάθε παίκτης πρέπει να κοιτάξει τον εαυτό του και να αποδώσει το μέγιστο.

Σε επίπεδο προσώπων, οι Πιρόλα και Ποντένσε δείχνουν έτοιμοι. Ο Ιταλός αμυντικός έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις και όλα δείχνουν ότι μπορεί να ξεκινήσει, ενώ και ο Πορτογάλος εξτρέμ, παρά την πρόσφατη επιβάρυνση, βρίσκεται σε καλή κατάσταση και αποτελεί σοβαρή υποψηφιότητα για την ενδεκάδα.

Στην κορυφή της επίθεσης, το πλάνο είναι ξεκάθαρο. Ο Τάρεμι αναμένεται να ξεκινήσει βασικός, καθώς ο Μεντιλίμπαρ θεωρεί ότι το παιχνίδι απαιτεί επιθετικό που μπορεί να δουλέψει σωστά ανάμεσα στις γραμμές και να υποστηρίξει τη συνολική λειτουργία της ομάδας. Αντίθετα, ο Γιάρεμτσουκ που παραπονέθηκε για ενοχλήσεις στη γάμπα, πήγε για εξετάσεις, και όλα δείχνουν πως θα είναι κανονικά στη διάθεση του Μεντιλίμπαρ και λογικά θα κάτσει στον πάγκο.

Ο Ολυμπιακός γνωρίζει ότι οι Γερμανοί δεν βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, με το προπονητικό επιτελείο να εκφράζει την άποψη πως με σωστή προσέγγιση και πειθαρχία μπορεί να σταθεί ανταγωνιστικά απέναντι στις «ασπιρίνες» που μπορούν να κάνουν τη ζημιά, παρά τη δική τους κακή περίοδο.