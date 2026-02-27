Ολυμπιακός: Ούτε στις Σέρρες ο Ποντένσε - Real.gr

Νοκ άουτ και για το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό έχει τεθεί ο Ντάνιελ Ποντένσε.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ θα απουσιάσει από ακόμη ένα παιχνίδι των ερυθρολεύκων το τελευταίο διάστημα. Τρίτο σερί στο πρωτάθλημα, αφού στα δύο προηγούμενα έλειψε λόγω τιμωρίας.

Μεσοβδόμαδα δεν αγωνίστηκε στη ρεβάνς με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν λόγω ενοχλήσεων, οι οποίες θα τον κρατήσουν εκτός και από το Κυριακάτικο ματς στις Σέρρες.

Στον αντίποδα, αναμένεται να είναι έτοιμος ο Τσικίνιο που έγινε αναγκαστική αλλαγή στη Γερμανία.

