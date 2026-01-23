Ολυμπιακός: Πάει καλά του Αντρέ Λουίς – Βαρβάτο «λίφτινγκ» από Μεντιλίμπαρ - Real.gr

Το θέμα του Αντρέ Λουίς δείχνει να πηγαίνει καλά για τον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει αυξήσει σοβαρά τις πιθανότητές του για τον εξτρέμ της Ρίο Άβε, όπως αναφέρεται σε αθλητική εφημερίδα της Παρασκευής.

Ο εκπρόσωπος του παίκτη ήθελε να τον στείλει στη Μπενφίκα, αλλά τα 12+3 εκατ. ευρώ που δίνουν οι Λουζιτανοί δεν ικανοποιούν τον σύλλογό του και ο 23χρονος άσος πλησιάζει στο λιμάνι.

Οι «Αετοί» δεν φαίνεται να σκοπεύουν να ανεβάσουν την προσφορά τους και ο ατζέντης του Αντρέ Λουίς δεν σκοπεύει να αφήσει τον παίκτη στη Ρίο Άβε.

Όπως αναφέρουν πηγές από την Πορτογαλία, ο ποδοσφαιριστής εντυπωσιάστηκε με όσα είδε στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν και συνειδητοποίησε ότι με τους ερυθρόλευκους μπορεί να υλοποιήσει το όνειρό του να παίξει στην κορυφαία ευρωπαϊκή σκηνή, στο Champions League.

Στα του αυριανού παιχνιδιού του Ολυμπιακού με τον Βόλο στο «Γ. Καραϊσκάκης» τώρα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πρόκειται να κάνει γερό ροτέισον, καθώς την Τετάρτη ακολουθεί ο καθοριστικός αγώνας απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ.

Ο 63χρονος τεχνικός αναμένεται κατά πάσα πιθανότητα να κάνει εννέα αλλαγές, διατηρώντας Τζολάκη και Κοστίνια στο αρχικό σχήμα, αφού ο Ροντινέι είναι παίκτης, ο οποίος έχει ανάγκη τη διαχείριση.

Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μπρούνο, Γκαρθία ή Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Γιάρεμτσουκ και Ελ Κααμπί είναι οι επικρατέστεροι για να βρεθούν στην αρχική ενδεκάδα.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr