Ολυμπιακός-Πάφος: Η συγκινητική ανάρτηση του Νταβίντ Λουίζ με τον Ροντινέι - Real.gr

Ολυμπιακός-Πάφος: Η συγκινητική ανάρτηση του Νταβίντ Λουίζ με τον Ροντινέι

16:30, 18/09/2025
Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να ξεκινήσει με νίκη στο Champions League, μένοντας στο 0-0 με την Πάφο, σε ένα παιχνίδι όπου οι ερυθρόλευκοι δυσκολεύτηκαν απέναντι στην καλά οργανωμένη άμυνα των Κυπρίων, παρότι από νωρίς αγωνίζονταν με παίκτη παραπάνω λόγω της αποβολής του Μπρούνο.

Λίγη ώρα μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Νταβίντ Λουίζ, που αγωνίστηκε με τη φανέλα της Πάφου, έκανε μία συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Δημοσίευσε φωτογραφία με τον φίλο και συμπατριώτη του, Ροντινέι, με τον οποίο υπήρξαν συμπαίκτες στη Φλαμένγκο.

«Η ζωή μας εκπλήσσει σαν σενάριο ταινίας. Πριν λίγα χρόνια μιλούσαμε στη Φλαμένγκο για το όνειρο να παίξουμε στο Champions League και σήμερα ο Θεός μας χάρισε αυτή την ξεχωριστή στιγμή. Σε αγαπώ φίλε μου, να σε ευλογεί πάντα εκείνος και η οικογένειά σου», έγραψε χαρακτηριστικά ο Βραζιλιάνος αμυντικός.

Δείτε την ανάρτηση του Βραζιλιάνου σταρ με τον ερυθρόλευκο άσο:

 

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by David Luiz (@davidluiz23)


 

 

Πηγή: Filathlos.gr

