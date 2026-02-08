Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Συγκίνηση και λευκά τριαντάφυλλα στη θύρα 7 - Real.gr

Εντονη συγκίνηση και βαριά ατμόσφαιρα πριν το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, λόγω της μαύρης επετείου από την τραγωδία της Θύρας 7, όταν έχασαν τη ζωή τους 21 οπαδοί στις 8 Φεβρουαρίου το 1981.

Πριν την έναρξη του αγώνα, από τα μάτριξ του γηπέδου έπαιξε ένα αφιερωματικό βίντεο, ενώ στη Θύρα 7 σχηματίστηκε ένα κορεό.

Οι παίχτες του Ολυμπιακού, αλλά και αυτοί του Παναθηναϊκού άφησαν από ένα λευκό τριαντάφυλλο στη μνήμη των θυμάτων, αποσπώντας μάλιστα το θερμό χειροκρότημα της ερυθρόλευκης κερκίδας, δείχνοντας ότι κάτι τέτοιες στιγμές δεν υπάρχει τίποτα που να χωρίζει τις ομάδες.