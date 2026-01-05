Ολυμπιακός: Πιάνει «λιμάνι» ο Ταϊρίκ Τζόουνς - Real.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού θα πρέπει να λογίζεται ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Με τον Αμερικανό σέντερ οι «ερυθρόλευκοι» έχουν φτάσει σε προφορική συμφωνία εδώ και μέρες, ωστόσο, το μοναδικό εμπόδιο που υπήρχε ήταν η Παρτιζάν, με την οποία ο παίκτης δεσμεύεται ακόμη με συμβόλαιο.

Οι τελευταίες πληφορορίες αναφέρουν ότι οι Σέρβοι πήραν την απόφαση ν’ αποδεσμεύσουν τον παίκτη, εισπράττοντας ένα χρηματικό αντίτιμο (500.000 ευρώ), ώστε να συνεχίσει την καριέρα του στους «ερυθρόλευκους».

Ο 28χρονος Αμερικανός (ύψους 2.06μ) θα πωληθεί από την ομάδα του Βελιγραδίου, καθώς εδώ και αρκετές ημέρες είχε διαφανεί ότι η συνεργασία των δύο πλευρών δεν μπορούσε να συνεχιστεί.

Από την πλευρά του Ολυμπιακού, η διοίκηση είχε εντείνει τις προσπάθειες για να «κλειδώσει» την προφορική συμφωνία με τον Τζόουνς και, όπως φαίνεται, η επιμονή αυτή θα αποδώσει καρπούς.

Τη Δευτέρα (5/01) η Παρτιζάν αναμένεται να αποδεσμεύσει τον παίκτη, αφαιρώντας τον από το ευρωπαϊκό της ρόστερ, με όλα τα δεδομένα να συγκλίνουν στο ότι ο παίκτης θα μετακομίσει στον Πειραιά.

Καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη έπαιξε και η επιθυμία του ίδιου του παίκτη, ο οποίος από την πρώτη στιγμή έδειξε ξεκάθαρα πως ήθελε να φορέσει τη φανέλα της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και να διεκδικήσει τον τίτλο της EuroLeague, κάτι που δεν θεωρούσε εφικτό ότι θα μπορούσε να συμβεί είτε με τη Ντουμπάι, είτε με τη Μακάμπι Τελ Αβίβ, που τον είχαν προσεγγίσει.

Χαρακτηριστικό είναι ότι η ομάδα από τα Εμιράτα έφτασε να προσφέρει πάνω από 500.000 ευρώ, όμως ο Τζόουνς ήταν αρνητικός σε μία τέτοια μετακίνηση. Ο Αμερικανός είχε πειστεί απόλυτα από όσα του παρουσίασε ο Ολυμπιακός και γι’ αυτό απέρριψε κάθε άλλη προοπτική.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ