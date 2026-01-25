Ολυμπιακός: Πότε φτάνει στην Αθήνα ο Κόρι Τζόσεφ - Real.gr

Άμεσα διαθέσιμος για τον Ολυμπιακό ο Κόρι Τζόσεφ.

Όπως ενημέρωσε η ερυθρόλευκη ΚΑΕ, ο 34χρονος νεοαποκτηθείς γκαρντ αναμένεται να φτάσει στην Αθήνα τη Δευτέρα στις 9:00 το πρωί με πτήση από το Μαϊάμι και ενδιάμεσο σταθμό την Κωνσταντινούπολη.

Ο Καναδός άσος, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, θα τεθεί άμεσα στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα, αν και είναι πρώιμο να πούμε αν θα είναι στη δωδεκάδα για το ματς της Πέμπτης με τη Μπαρτσελόνα στο ΣΕΦ, παρότι αυτή τη στιγμή είναι τραυματίες οι Μόντε Μόρις και Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Τζόσεφ προπονείτο το τελευταίο διάστημα με τη Μονακό, που τον ανακοίνωσε αλλά δεν μπορούσε να τον χρησιμοποιήσει λόγω οφειλών, ωστόσο έχει να παίξει σε παιχνίδι από τις 30 Απριλίου, όταν το Ορλάντο αποκλείστηκε από τους Σέλτικς στον πρώτο γύρο των playoffs του ΝΒΑ.