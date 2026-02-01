Ολυμπιακός: Προ των πυλών ο Κλέιτον - Real.gr

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται κοντά και στη δεύτερη μεταγραφική του κίνηση στο χειμερινό παζάρι, καθώς προχωρά στην απόκτηση του 27χρονου Βραζιλιάνου επιθετικού Κλέιτον από τη Ρίο Άβε.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Πορτογαλία, οι «ερυθρόλευκοι» είναι σε προχωρημένο στάδιο επαφών, με την άφιξη του Κλέιτον να αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες, ώστε να ολοκληρωθεί και τυπικά η συμφωνία.

Η συγκεκριμένη κίνηση έρχεται λίγες ώρες μετά τον επικείμενο δανεισμό του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ στη Λιόν και συνδέεται άμεσα με την ανάγκη κάλυψης του κενού που αφήνει ο Ουκρανός επιθετικός στο ρόστερ.

Η Ρίο Άβε είχε αποκτήσει τον Κλέιτον από τη Βάσκο Ντα Γκάμα έναντι 3.000.000 ευρώ, με τον Βραζιλιάνο φορ να μετρά συνολικά 56 συμμετοχές και 25 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις στην Πορτογαλία. Στο παρελθόν έχει αγωνιστεί, μεταξύ άλλων, σε Κάζα Πιά, Βίλα Νόβα, Κοριτίμπα, Γκουαρανί και Γιουβεντούντ.

Στο αντίθετο δρομολόγιο αναμένεται να κινηθεί ο Γκουστάβο Μάνσα, ο οποίος θα συνεχίσει στη Ρίο Άβε, έχοντας καταγράψει μόλις οκτώ συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr