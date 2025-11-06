Ολυμπιακός: Πρόβλημα στα χαφ, τι γίνεται με τους τραυματίες - Real.gr

Να ξεπεράσουν τον τρόπο με τον οποίο έχασαν τη νίκη μέσα από τα χέρια τους απέναντι στην Αϊντχόφεν προσπαθούν στον Ολυμπιακό, καθώς ακόμα δεν μπορούν να το πιστέψουν. Οι ερυθρόλευκοι πραγματοποίησαν μια εξαιρετική εμφάνιση, αλλά κάποιες μικρολεπτομέρειες τους στέρησαν τους τρεις βαθμούς.

Εκτός από το ψυχολογικό πλήγμα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετρά και μια αγωνιστική απώλεια, καθώς ο Ντάνι Γκαρθία αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι της Πέμπτης. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για θλάση και ο Ισπανός χαφ θα χάσει το ματς της Κυριακής με την Κηφισιά, με την επιστροφή του να υπολογίζεται μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος.

Εκτός μάχης παραμένει και ο Σαντιάγκο Έσε, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει τις ενοχλήσεις στον προσαγωγό και δύσκολα θα είναι έτοιμος για το κυριακάτικο ματς.

Τέλος, σε ό,τι αφορά τον Τσικίνιο που έγινε αλλαγή στο παιχνίδι με την PSV, δεν έχει τίποτα όπως φάνηκε και μετά το ματς. Περισσότερο με κόπωση είχε να κάνει το πρόβλημά του, κάτι που σημαίνει ότι ο Πορτογάλος θα είναι κανονικά διαθέσιμος για την αναμέτρηση με την Κηφισιά.