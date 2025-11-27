Ολυμπιακός-Ρεάλ 3-4: Τι είπαν Μεντιλίμπαρ, Mουζακίτης, Πιρόλα, Αλόνσο και Μπαπέ - ΒΙΝΤΕΟ - Real.gr

Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης» για την 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League, παρότι πάλεψε μέχρι το τελευταίο λεπτό του αγώνα.

Στις δηλώσεις του μετά το τέλος του ματς, ο Χοσέ Λοίς Μεντιλίμπαρ τόνισε την προσπάθεια των παικτών του, οι οποίοι δεν το έβαλαν κάτω σε καμία στιγμή.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά και έχει την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις ευκαιρίες του. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών».

Για το γεγονός ότι πίεσαν τη Ρεάλ μέχρι το τέλος:

«Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή ευκαιρία με τον Στρεφέτσα και άλλη μία με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος. Σε τέτοια παιχνίδια, το μόνο που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό:

«Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παρατούσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, όμως δεν θα τα παρατήσουμε. Το επόμενο παιχνίδι με την Καϊράτ θα μας πει πολλά».

Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παρατούσαμε το παιχνίδι, αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, όμως δεν θα τα παρατήσουμε. Το επόμενο παιχνίδι με την Καϊράτ θα μας πει πολλά».

Μουζακίτης: «Δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια»



Ο Χρήστος Μουζακίτης, στις δηλώσεις του μετά το παιχνίδι, τόνισε ότι η ομάδα στάθηκε καλά απέναντι στην «καλύτερη ομάδα του πλανήτη» και έδειξε πως μπορεί να ανταπεξέλθει σε τέτοιο επίπεδο δυσκολίας. Παράλληλα, ο νεαρός ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε ότι όλοι στις τάξεις των «ερυθρόλευκων» συνεχίζουν να πιστεύουν στην πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο νεαρός μέσος του Ολυμπιακού:

«Ήταν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλη την ομάδα. Παίζαμε με την καλύτερη ομάδα του πλανήτη. Μας κάνει υπερήφανους η σημερινή εμφάνιση γιατί είδαμε ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το επίπεδο. Το αποτέλεσμα δεν ήρθε και δεν μπορεί να υπάρξει περεταίρω χαρά».

Για τα στοιχεία που κρατάει ο Ολυμπιακός: «Νομίζω έχουμε ένα πολύ καλό σύνολο, έχουμε χτίσει ένα πολύ καλό mentality. Δεν χαιρόμαστε με οποιαδήποτε ήττα από οποιαδήποτε ομάδα. Τα δείγματα ήταν θετικά, θέλουμε να σταθούμε σε αυτά και να βελτιωθούμε».

Για τη βράβευσή του ως Golden Boy τη Δευτέρα: «Πάντα έχω πολύ κίνητρο, πάνω από όλα για τον εαυτό μου. Δεν σκέφτομαι τη βράβευση, έχουμε άλλο ένα ματς την Κυριακή και μετά θα μπορώ να σκεφτώ το βραβείο».

Για το ματς: «Ικανοποίηση δεν μπορεί να υπάρξει μετά από μία ήττα. Eίμαστε περήφανοι για την απόδοσή μας, αλλά δεν μπορεί να υπάρξει χαρά στα αποδυτήρια».

Για το αν υπάρχει πίστη για την πρόκριση βάσει της απόδοσης: «Θα το πιστεύουμε μέχρι τέλος, δεν έχει τελειώσει τίποτα, έχουν μείνει τρία παιχνίδια».

Για το ότι βρέθηκε απέναντι σε αστέρες: «Αν το σκέφτεσαι μπορείς να επηρεαστείς. Δεν το σκέφτηκα καθόλου, δεν δίνω βάση σε ποιος θα είναι απέναντί μου».

Πιρόλα: «Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο»



Ο Λορέντσο Πιρόλα επισήμανε πως η ομάδα του δεν μπορούσε να κάνει περισσότερα και ότι έπαιξε σύμφωνα με το γνωστό της στυλ, ενώ αναγνώρισε την ποιότητα των επιθετικών της ισπανικής ομάδας. Παρά την ήττα, τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» συνεχίζουν να πιστεύουν στην πρόκριση και θέλουν να κάνουν το 3/3.

Αναλυτικά: «Φυσικά, ξέραμε και πριν το παιχνίδι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς. Αν αφήσεις χώρο στη Ρεάλ, θα το εκμεταλλευτεί και θα σε τιμωρήσει. Εμείς παίξαμε με τον τρόπο μας, πιέσαμε τους αντιπάλους μας, όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες έκριναν το τελικό αποτέλεσμα. Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις για 90’».

Για το αν είναι το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ αυτό που μπορεί να αποτελέσει την αρχή για κάτι καλό στο Champions League: «Πιστεύω ότι στους αγώνες μας στο Champions League έχουμε εμφανιστεί αρκετά καλά. Έχουμε αντιμετωπίσει τους αντιπάλους με τον δικό μας τρόπο, όμως αυτό δεν αρκεί, αφού έχουμε μόλις δύο βαθμούς. Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα επόμενα τρία παιχνίδια, ώστε να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τις πιθανότητές μας να προκριθούμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».

Αλόνσο: «Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά»

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φύγει με νίκη από το «Γεώργιος Καραϊσκάκης», όμως ο Τσάμπι Αλόνσο δεν παρέλειψε να εκθειάσει τον Ολυμπιακό για την εμφάνισή του. Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε ότι οι «ερυθρόλευκοι» άσκησαν σκληρή πίεση σε όλο το ματς και δημιούργησαν αρκετά προβλήματα στη «βασίλισσα», ενώ πρόσθεσε ότι η ομάδα του Μεντιλίμπαρ θα έπρεπε να είχε συγκεντρώσει περισσότερους βαθμούς στη League Phase.

Όσα δήλωσε ο προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης:

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσκολη ομάδα και έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε και στο φινάλε. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη».

Εμπαπέ: «Ο Ολυμπιακός δεν παράτησε το παιχνίδι και το φινάλε ήταν δραματικό»