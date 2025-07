Ολυμπιακός - Σιπιόνι: «Ηρθα για να κερδίσω τίτλους» - Real.gr

Το νέο απόκτημα των «ερυθρολεύκων» έθεσε τους στόχους του με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Ο Λορέντσο Σιπιόνι έκανε τις πρώτες του δηλώσεις ως παίκτης του Ολυμπιακού στο επίσημο κανάλι των Πειραιωτών και μεταξύ άλλων τόνισε ότι ήρθε στην ομάδα για να κερδίσει τίτλους, δεν έκρυψε την χαρά του που θ’ αγωνιστεί στο Champions League, ενώ έθεσε ως προσωπικό του στόχο να βελτιώνεται ποδοσφαιρικά μέσα από τις προπονήσεις.

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί ένα όνειρο που είχα από μικρό παιδί έγινε πραγματικότητα. Έχω τη δυνατότητα να κερδίσω τίτλους και είμαι πολύ χαρούμενος γι’ αυτό. Θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο, με επιθετικό παιχνίδι. Μου αρέσει να κερδίζω την μπάλα και στόχος μου είναι να κάνω πάντα ένα καλό παιχνίδι.»

Για τον κόσμο και τη συμμετοχή στο Champions League με τον Ολυμπιακό ανέφερε: «Γνωρίζω για τον σπουδαίο κόσμο της ομάδας, ξέρω ότι θ’ αγωνιστώ στο Champions League, ότι αρκετοί Αργεντινοί ποδοσφαιριστές έχουν αγωνιστεί εδώ κι ότι έχω την υποχρέωση να κερδίσω το πρωτάθλημα και το Κύπελλο».

Για τους προσωπικούς του στόχους είπε: «Ο προσωπικός μου στόχος είναι πάντα να βελτιώνομαι ποδοσφαιρικά και να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέσα στο γήπεδο.»

