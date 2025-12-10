Ολυμπιακός: Στα ερυθρόλευκα ο Μόντε Μόρις - Real.gr

Παίκτης του Ολυμπιακού έγινε με κάθε επισημότητα ο Μόντε Μόρις.

Οι ερυθρόλευκοι επισημοποίησαν την απόκτηση του 30χρονου Αμερικανού γκαρντ, ο οποίος έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο διάρκειας μέχρι το τέλος της φετινής σεζόν.

Ο Μόρις έχει πλούσια εμπειρία από το ΝΒΑ, όπου έχει αγωνιστεί με Νάγκετς, Γουίζαρντς, Πίστονς και Τίμπεργουλβς, ενώ ξεκίνησε την φετινή σεζόν ως παίκτης των Πέισερς, με τους οποίους «μέτρησε» 6 εμφανίσεις, πριν μείνει ελεύθερος στις 20 του περασμένο Νοεμβρίου.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:

«Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ανακοινώνει την απόκτηση του Monte Morris.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέγραψε με την ομάδα μας συμβόλαιο ως το τέλος της φετινής σεζόν.

Το who is who

Όνομα: Monte Morris

Γεννήθηκε: 27/06/1995

Υπηκοότητα: ΗΠΑ

Ύψος: 1.88 μ.

Θέση: Γκαρντ

Προηγούμενες Ομάδες

• 2017–2019 Iowa State Cyclones (Κολεγιακή NCAA)

• 2017–2022 Denver Nuggets

• 2022–2023 Washington Wizards

• 2023–2024 Detroit Pistons

• 2023-2024 Minnesota Timberwolves

• 2024–2025 Phoenix Suns

• 2025 Indiana Pacers

Οι αριθμοί του στο NBA

Στην καριέρα του στο NBA και σε 426 συμμετοχές είχε μέσο όρο 9.4 πόντους, 2.3 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Φέτος αγωνίστηκε σε 6 παιχνίδια με τη φανέλα των Indiana Pacers και είχε 3 πόντους, 1.2 ριμπάουντ και 1.5 ασίστ.

ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ

Σε ατομικό επίπεδο

• First-Team All-Big 12 (2017)

• 2x Second-team All-Big 12 (2015-2016)».