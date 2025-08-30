Ολυμπιακός: Στην Αθήνα ο Μάντσα - Real.gr

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έφτασε λίγο μετά τις 6 το απόγευμα του Σαββάτου (30/8) ο Γκουστάβο Τεσέιρα Λόπες ντα Κονσεϊσάο, ή πιο απλά, Γκουστάβο Μάντσα.

Ο ύψους 1,90μ. αριστεροπόδαρος κεντρικός αμυντικός θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και, αν όλα πάνε καλά, θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο συνεργασίας με τους «ερυθρόλευκους», με οψιόν επέκτασης για έναν επιπλέον χρόνο.

Ο 21 ετών στόπερ ξεκίνησε την καριέρα του από τις ακαδημίες της Παλμέιρας, για να μεταπηδήσει σε εκείνες της Φορταλέζα τον Μάρτιο του 2024. Την τρέχουσα σεζόν έχει καταγράψει με τη φανέλα της Φορταλέζα 26 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις, έχοντας δώσει μία ασίστ, αντικρίσει επτά κίτρινες αλλά και μία κόκκινη κάρτα.

Η γνωστή ιστοσελίδα transfermarkt.com κοστολογεί τον Μάντσα στις 700.000 ευρώ.