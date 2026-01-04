Ολυμπιακός: «Συναγερμός» μετά τον τραυματισμό Μπιανκόν - Real.gr

Ο Ολυμπιακός σήκωσε το Super Cup στο Παγκρήτιο Στάδιο, επικρατώντας του ΟΦΗ με 3-0 στην παράταση, σε έναν τελικό που συνδύασε πανηγυρισμούς για τον πρώτο τίτλο της σεζόν, αλλά και έντονη ανησυχία για την κατάσταση της αμυντικής γραμμής.

Οι ερυθρόλευκοι έλυσαν τον γόρδιο δεσμό στο έξτρα μισάωρο, επιβεβαιώνοντας την ανωτερότητά τους, ωστόσο το παιχνίδι άφησε πίσω του ερωτηματικά ενόψει της δύσκολης συνέχειας.

Το μεγαλύτερο «αγκάθι» της βραδιάς ακούει στο όνομα Ζουλιάν Μπιανκόν. Ο Γάλλος στόπερ αποχώρησε με ενοχλήσεις λίγο πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας, με την εικόνα του να προκαλεί ανησυχία στο τεχνικό τιμ. Η αποχώρησή του έφερε άμεσα συναγερμό, καθώς τα περιθώρια είναι στενά ενόψει των επόμενων υποχρεώσεων.

Η ανησυχία γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν συνυπολογιστεί ότι ο Λορέντσο Πιρόλα παραμένει εκτός λόγω τραυματισμού και κάνει αγώνα δρόμου για να προλάβει τον κρίσιμο αγώνα με τη Λεβερκούζεν για την προτελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, κομβική αποδείχθηκε η παρουσία του Καλογερόπουλου. Ο νεαρός αμυντικός πέρασε στο παιχνίδι ως αναγκαστική αλλαγή στο 89ο λεπτό, αντικαθιστώντας τον Μπιανκόν, και όχι μόνο στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, αλλά εξελίχθηκε σε X-Factor για τον Ολυμπιακό.

Η κατάσταση του Μπιανκόν, σε συνδυασμό με την απουσία του Πιρόλα, καθιστούν τα επόμενα 24ωρα κρίσιμα για τον σχεδιασμό της άμυνας.

ΠΗΓΗ: filathlos.gr