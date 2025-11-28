Ολυμπιακός: Τα δεδομένα με τους τραυματίες και η αυτοκριτική του Ροντινέι (ΦΩΤΟ) - Real.gr

Τέσσερις παίκτες αποχώρησαν από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχοντας ενοχλήσεις, αλλά τελικά δεν πρόκειται για κάτι σοβαρό.

Ο λόγος για τους Τσικίνιο, Πιρόλα, Γκαρθία και Ποντένσε, οι οποίοι έγιναν αναγκαστικά αλλαγή στο παιχνίδι της Τετάρτης.

Τα νέα από το ιατρικό επιτελείο ήταν καθησυχαστικά, καθώς κανένας δεν έχει σοβαρό πρόβλημα τραυματισμού, αλλά οι ενοχλήσεις που αισθάνθηκαν ήταν από την κόπωση και την υπερπροσπάθεια.

Το κατά πόσο οι παίκτες αυτοί θα μπουν στο αγωνιστικό πλάνο του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι με τον Παναιτωλικό στο Αγρίνιο θα φανεί το Σάββατο, όταν και θα ανακοινωθεί η αποστολή.

Στο μεταξύ, την ανάγκη να απολογηθεί για την απόδοσή του στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης ένιωσε ο Ροντινέι. Με ανάρτησή του στα social media, ο Βραζιλιάνος μπακ παραδέχθηκε ότι δεν είχε καλή απόδοση απέναντι στη «Βασίλισσα» και υποσχέθηκε ότι θα συνεχίσει να δίνει τον καλύτερό του εαυτό.

Αναλυτικά το μήνυμά του:

«Μόνο το ποδόσφαιρο θα μπορούσε να μου χαρίσει στιγμές σαν κι αυτή, να μπορώ να παίξω έναν αγώνα Champions League εναντίον μιας από τις καλύτερες ομάδες στον κόσμο. Δεν το φανταζόμουν ποτέ αυτό, ούτε στα πιο τρελά μου όνειρα.

Δυστυχώς, στο ποδόσφαιρο έχουμε καλές και κακές μέρες. Μιλώντας για τον εαυτό μου, η χθεσινή (σ.σ. προχθεσινή) μέρα δεν ήταν καλή, αλλά έχω συνηθίσει το γεγονός ότι το ποδόσφαιρο είναι έτσι – τη μια μέρα είσαι καλός και την άλλη κακός.

Έχω μεγάλη ανθεκτικότητα για να ξεπερνάω τις δύσκολες στιγμές και να παραμένω δυνατός. Όσο μπορώ και έχω τη δύναμη να βοηθάω τους συμπαίκτες μου, θα συνεχίσω να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό μέχρι την τελευταία μου μέρα σε αυτόν τον σύλλογο!

Ευχαριστώ όλους όσοι μας στήριξαν χθες (σ.σ. προχθές). Θα παραμείνουμε δυνατοί γιατί για μένα δεν έχει σημασία πώς ξεκινάει, αλλά πώς τελειώνει!!».