Ολυμπιακός: Τα νεότερα για την κατάσταση του Ζέλσον Μαρτίνς - Real.gr

Άτυχος στάθηκε πάλι ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος αποχώρησε τραυματίας από το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Πανσερραϊκό.

Ο Πορτογάλος εξτρέμ αναμένεται να απουσιάσει από την πρεμιέρα των ερυθρόλευκων στο Champions League την Τετάρτη (17/9) απέναντι στην Πάφο.

Ο Ζέλσον έγινε αλλαγή στο 18’ του αγώνα με τους Σερραίους, με τον Στρεφέτσα να περνά στη θέση του, καθώς είχε ενοχλήσεις στο γόνατο.

Έτσι, φαίνεται πως θα χάσει το παιχνίδι με τους Κύπριους και θα φανεί μέσα στη βδομάδα εάν θα είναι διαθέσιμος στο κυριακάτικο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

